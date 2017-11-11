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Иеромонах Даниил (Суздалев): Закончилась служба, и я поехал разбирать завалы

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9 ноября в Ижевске рухнул подъезд девятиэтажного жилого дома. Погибли семь человек. Священники Ижевской епархии почти с первых минут были на месте взрыва. Клирик епархии иеромонах Даниил (Суздалев) прибыл на место ЧП через 30 мнут. Правмир поговорил с ним.
Иеромонах Даниил (Суздалев): Закончилась служба, и я поехал разбирать завалы
Михаил Воскресенский / Sputnik / Scanpix / LETA

– Я был в эпицентре событий. Изначально я находился на другом конце города. О происшествии узнал из социальных сетей – увидел фотографию. Видно было, что целый подъезд дома обрушился, и я понимал, что нужна помощь. В этот момент у меня уже закончилась служба. Я переоделся в рабочую форму и сразу поехал. Где-то в течение получаса я уже был на месте событий.

Первое время я помогал в разборе завалов,  но потом была объявлена угроза обрушения и всех волонтеров вывели. Опасались, что с высоты могут упасть разные предметы. Там много чего могло упасть  – кухни, например. Мы очень долго смотрели на висящий холодильник.

В первые часы после взрыва мы не знали, сколько там пострадавших, предполагали, что есть люди. Поэтому изначально вся работа была направлена на то, чтобы быстрее узнать, есть ли там живые и оказать помощь.

Мы понимали, что температура на улице около 0. И что люди под завалами без одежды и у нас мало времени.

Добровольцев в скором времени вывели, потому что была угроза обрушения, и возможно, нового взрыва.  Профессионально сработали сотрудники МЧС.  И еще стали сразу работать  следственные органы, для которых важно было собрать улики.  Они даже в такой ситуации обследовали очень досконально.

Когда я узнал,  куда эвакуированы жители пострадавшего дома, я связался с социальным отделом. Для жителей властями были выделены две школы, расположенные рядом. И уже там священники работали с людьми.

Мне больше пришлось работать не с пострадавшими, а с теми, кто пытался помочь, а также с зеваками.

Были там возбужденные люди, которые пытались посеять панику, что, мол теракт, взрывают, что власти ничего не делают.

На город мог обрушиться шквал мнимых сообщений, информационный терроризм.

Слава Богу, этого не получилось, все сработали отлично. Люди, которые хотели помогать, помогали.

Сейчас жители этого дома разъехались, часть поселилась у родственников, кому некуда ехать, предоставлено жилье в загородных домах отдыха. Люди говорят, мы ни в чем не нуждаемся, у нас все сеть. Сегодня по одному человеку пускали в уцелевшие квартиры, чтобы забрать все, что нужно.

Пострадавших в результате ЧП немного. По промыслу Божьему, спасло то, что взрыв был в 16.30, когда в квартирах было еще немного людей. Есть один пострадавший сотрудник МЧС.

Адресная помощь будет. А мы должны оказать всем моральную поддержку. Утром мы служили панихиду по погибшим, на месте обрушения возложили цветы.

Сейчас мы занимаемся похоронами погибших. Главная задача – чтобы достойно проводить их в последний путь.

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