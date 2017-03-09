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Иеромонах Тарасий (Перов) избран главой Великоустюжской епархии

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9 марта. ПРАВМИР. Иеромонах Тарасий (Перов), клирик Мурманской епархии, избран епископом Великоустюжским и Тотемским.
Иеромонах Тарасий (Перов) избран главой Великоустюжской епархии
Фото: vologda-mitropolia.ru

Как сообщил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, решение об этом принял сегодня Священный Синод.

«Преосвященным Великоустюжским и Тотемским Священный Синод избрал иеромонаха Тарасия (Перова), клирика Мурманской епархии», – рассказал он.

Иеромонах Тарасий (Перов Илья Александрович) родился 7 января 1976 г. в семье служащих в г. Мурманске. В 1993 г. окончил среднюю школу № 34 г. Мурманска.

В 1999 г. закончил Мурманский государственный педагогический институт.

В 2003 г. закончил Северо-Западную академию государственной службы.

С 2005 г. по 2009 г. обучался в Православном Свято-Тихоновском государственном университете.

В 2016 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию.

С 1 сентября 2004 г. нес послушания алтарника Свято-Никольского кафедрального собора.

28 октября 2004 года архиепископом Мурманским и Мончегорским Симоном пострижен в монашество с именем Тарасий в честь святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.

12 ноября 2004 г. архиепископом Мурманским и Мончегорским Симоном рукоположен во иеродиакона, 28 декабря 2004 г. – в иеромонаха.

С января 2004 г. по март 2016 г. служил в штате Свято-Никольского кафедрального собора.

С марта 2016 г. священник Феодоритовского архиерейского подворья.

С 2006 г. по 2009 г. возглавлял молодежный отдел епархии, с апреля 2014 г. по июнь 2015 г. – руководитель социального отдела.

В августе 2015 года назначен руководителем Свято-Феодоритовских катехизаторских курсов.

25 апреля 2005 г. награжден правом ношения набедренника, 1 марта 2009 г. – правом ношения наперсного креста.

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