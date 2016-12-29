Игорь Матвиенко выпустил ролик с призывом отложить телефон ради общения

29 декабря. ПРАВМИР. В интернете в рамках всероссийского проекта «Жить» опубликован новогодний ролик, призванный напомнить о том, как важно отложить все свои гаджеты в сторону и подарить внимание, любовь и заботу близким.

Автор проекта, композитор и продюсер Игорь Матвиенко говорит: «Современные технологии меняют формат общения между людьми. Мы становимся чуть ближе друг к другу, но одновременно отдаляемся, даже если находимся в одной комнате. Наш новогодний ролик – это история о диалоге, об общении, о любви, о том, что главное счастье находится рядом и что именно для него стоит жить». Именно наши родные и близкие меняют нас, а мы меняем их, делая друг друга счастливее, уверен продюсер.

Видеоролик рассказывает о девочке, чья главная новогодняя мечта — проводить больше времени со своей мамой, настоящего и живого общения с которой так не хватает. По сюжету ролика мама постоянно находится рядом, но все время в телефоне. Даже на детском утреннике родители «слушают» стишок ребенка через объектив камеры смартфона.

Авторы видео призывают хотя бы под Новый год отложить все свои гаджеты в сторону и подарить внимание, любовь и заботу тем, кто по-настоящему дорог.