Игумен Мелетий (Павлюченков) избран главой Рославльской епархии

На сегодняшнем заседании Синода было принято решение избрать епископом Рославльским и Десногорским игумена Мелетия (Павлюченкова), клирика Смоленской епархии.

Ранее сообщалось, что Священный Синод постановил образовать Рославльскую епархию, выделив ее из состава Смоленской епархии с включением в состав Смоленской митрополии.

Игумен Мелетий (Павлюченков Дмитрий Николаевич) родился 25 мая 1977 года.

В священном сане с 23 августа 1998 года, рукоположен митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом (ныне Святейшим Патриархом Московским и всея Руси)

Пострижен 25 февраля 1999 года митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом.

Окончил Смоленскую Духовную семинарию, Московский государственный индустриальный университет и Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского.

1998-2005 гг. – настоятель храма Преображения Господня г. Вязьма Смоленской области.

2003-2005 гг. – настоятель Свято-Троицкого собора г. Вязьма Смоленской области.

2003-2005 гг. – директор Детского дома при Свято-Троицком соборе г. Вязьма Смоленской области.

С 2008 г. – настоятель храма Державной иконы Божией Матери г. Смоленска.

2009-2010 гг. – ответственный за строительство храма-памятника на мемориале «Катынь».

С 2014 г. – член Комиссии по канонизации святых Смоленской епархии.

С 26 мая 2015 г. – наместник (с 24 декабря 2015-го – игумен) Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Рославля Смоленской области.

С 26 мая 2015 г. – настоятель храма в честь Святителя Стефана Великопермского г. Десногорска Смоленской области.

С 6 июля 2015 г. – настоятель храма в честь святой Анастасии Узорешительницы г. Рославля Смоленской области (тюремный).

24 декабря 2015 г. Священным Синодом Русской Православной Церкви утвержден в должности игумена Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Рославля Смоленской области.

8 января 2016 г. митрополитом Смоленским и Рославльским Исидором возведен в сан игумена.

С 9 марта 2016 г. – председатель Отдела Смоленской епархии по монастырям и монашеству – благочинный монастырей.