Игумения Ксения (Чернега): принятый в Чечне закон о хиджабах нуждается в корректировке

3 апреля. ПРАВМИР. Руководитель юридической службы патриархии игумения Ксения (Чернега) дала правовую оценку принятому в Чечне закону, который наделил учащихся образовательных организаций правом носить одежду согласно религиозным верованиям.

«Закрепление за учащимися такого права в законе Чеченской республики является нарушением принципа светского характера образования в государственных школах, поэтому в этой части поправка подлежит корректировке», – цитирует игумению Интерфакс.

Она напомнила, что, согласно статье 38 федерального закона «Об образовании в РФ», государственные и муниципальные общеобразовательные школы устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ.

«При этом статья 3 упомянутого федерального закона устанавливает светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Поэтому федеральный закон не наделяет обучающихся правом ношения одежды “согласно религиозным верованиям”», – добавила руководитель юридической службы патриархии.

31 марта парламент Чечни в третьем чтении принял законопроект, дающий право обучающимся одеваться в соответствии с вероисповеданием. Там пояснили, что образовательные организации «должны учитывать право обучающихся на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верованиям, если это не противоречит федеральному законодательству, не вредит их здоровью и не нарушает права и свободы других лиц».

Комментируя данное решение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не сформулировал свою позицию относительно закона. По его словам, нужно понять, решать ли этот вопрос на федеральном уровне, или в определении этой практики есть какая-то доля компетенции региональных властей.

В начале января министр образования Ольга Васильева, комментируя запрет ученикам и учительницам школы в татарском селе Белозерье в Мордовии на ношение платков, заявила, что школьники не должны подчеркивать вероисповедание атрибутами. Это заявление вызвало критику главы Чечни Рамзана Кадырова и муфтия Татарстана Камиля Самигуллина.

«Платок не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки. Васильева вправе высказывать свое «личное убеждение», но оно остается ее мнением и не принимает силу закона. Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают», – написал тогда Кадыров в Instagram.