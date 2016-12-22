«Иисус Христос. Жизнь и Учение». Избранные главы

«Правмир» продолжает серию публикаций избранных глав из новой книги митрополита Илариона (Алфеева) «Начало Евангелия», которая является первой в серии под общим названием «Иисус Христос. Жизнь и Учение».

Митрополит Иларион (Алфеев). Иисус Христос: Жизнь и учение: В 6-ти книгах. Кн.1. Начало Евангелия. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура; Изд-во Сретенского монастыря; Эксмо, 2016. 799 с. Первая часть шеститомного труда митрополита Илариона (Алфеева) принадлежит к числу книг, без которых невозможно представить себе круг чтения современного человека. По словам автора, «эта серия книг об Иисусе – не столько для укорененных в Предании Церкви православных христиан, сколько для неверующих, сомневающихся и колеблющихся». Владыка Иларион занят самым сложным делом: преодолеть границы непонимания, поверх барьеров и препон заговорить с людьми разных убеждений, ни к чему не призывая прямо, не разделяя собеседников на понимающих и скептиков. Первая книга будущего шеститомника покрывает материал, содержащийся в начальных главах четырех Евангелий, в ней также рассматриваются повествования о рождении Иисуса и связанных с ним событиях, о крещении Иисуса и Его взаимоотношениях с Иоанном Крестителем. Отдельные главы посвящены пророческому суждению Иисуса, взаимоотношениям между Иисусом и Его учениками, началу конфликта между Ним и Его противниками. Книга владыки Илариона адресована не только людям разных убеждений, но и приверженцам различных читательских практик: от тех, кто настроен на вдумчивое освоение научных трудов либо интеллектуальных популяризаций разных наук и учений, – до почитателей занимательных изложений исторических событий, тревелогов и семейных историй. Глубоко различные, иногда, по видимости, не совместимые друг с другом жанровые начала связаны в книге тугим морским узлом. Сущностный центр труда владыки Илариона – Православие, данное в восприятии современного человека, обращенное к нему всею совокупностью разнообразных смысловых уровней: от строгого и последовательного изложения новозаветного предания до бытовых подробностей земной жизни Иисуса Христа. Труд митрополита Илариона потому и остается в незыблемых рамках канонической православной традиции, что в нем подчеркивается роль и значение именно тех инноваций, которые не перечеркивают древнее и привычное, но глубже и полнее развивают исконное имманентное содержание. Дмитрий Бак, кандидат филологических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, директор Государственного литературного музея

<…>

Крещение в Иордане было пограничным событием в биографии Иисуса, разделившим Его жизнь на «до» и «после».

До крещения о Нем никто не знал: безвестный Сын плотника, Он пришел к Иоанну как один из многих, один из толпы. После крещения Иисус перестает быть незаметной фигурой, одним из толпы: о Нем узнают благодаря свидетельству Иоанна, сошествию на Него Святого Духа и голосу Отца, который слышит народ. Сразу же после крещения Иисус удаляется в пустыню, а затем возвращается к людям уже не как некий безвестный Иисус из Назарета Галилейского (Мк. 1:9), а как пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом (Лк. 24:19), Которого даже родственники перестают узнавать.

Главным событием, разделяющим эти два периода в жизни Иисуса, радикально отличные один от другого, является крещение[1]. Оно оказывается тем моментом, когда сжигается мост между предшествующими тридцатью годами и новым периодом в жизни Иисуса[2]. Крещение от Иоанна становится для Иисуса «прелюдией ко всей Его последующей деятельности»[3]. С этого момента начинается Его путь к Голгофе.

Почему для вступления на этот путь нужно было крещение? Если говорить об Иисусе как о Сыне Человеческом, то, возможно, Он пришел к Иоанну потому, что нуждался в некоем отправном пункте для Своей миссии, нуждался — по-человечески — в благословении того, кто уже подобную миссию вел в преддверии Его собственной миссии. Как человек, Он получает благословение от старшего, но в том Царстве Небесном, которое открывается именно с Его пришествием, Он, меньший, оказывается больше Иоанна (Мф. 11:11; Лк. 7:28).

В этом и смысл ответа Иисуса на вопрос Иоанна: Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Отвечая Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду (Мф. 3:14–15), Иисус словом теперь (ἄρτι) подчеркивает временный, переходный характер той ситуации, в которой оказываются они оба — Иоанн, сознающий превосходство Иисуса и потому пытающийся воспрепятствовать Его крещению, и Иисус, Который принимает от Иоанна крещение, потому что видит в этом исполнение воли Отца.

Данная ситуация напоминает нам другой момент той же истории самоистощания Сына Божия, тоже связанный с водой: умовение ног ученикам на Тайной Вечере. Здесь в аналогичной роли оказывается Петр, который пытается воспрепятствовать Иисусу умыть его ноги, говоря: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Но Иисус отвечает ему: Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после (Ин. 13:6–7). Параллелизм между двумя историями усматривает Григорий Богослов (IV в.), который дает следующее богословское истолкование события:

Креститель не принимает — Иисус настаивает. Мне надобно креститься от тебя (Мф. 3:14), говорит светильник Солнцу, глас — Слову, друг — Жениху, тот, кто выше всех рожденных женами (Мф. 11:11), Рожденному прежде всякой твари (Кол. 1:15)… Ибо Креститель знал, что будет креститься мученичеством или что у Него будут очищены не только ноги, как у Петра (Ин. 13:9). И Ты ли приходишь ко мне? И в этом пророчество. Ибо Креститель знал, что как после Ирода будет неистовствовать Пилат, так за отошедшим Предтечей последует Христос. Что же Иисус? Оставь теперь… Ибо Иисус знал, что вскоре Сам будет Крестителем Крестителя[4].

Евангелисты описывают Иисуса как Человека, Который четко знает, что делает, идя по пути, предначертанному для Него Отцом. Это осознание не приходит к Нему в какой-то определенный момент: оно с самого начала Ему присуще. Уже двенадцатилетним отроком Он уверенно говорит о Боге как Своем Отце, о храме как месте, которое принадлежит Его Отцу (Лк. 2:49). Непоколебимое стремление исполнить волю Отца приводит Его на Иордан. То же стремление приведет Его на крест.

Не случайно уже в ранней Церкви крещение Иисуса воспринималось как прообраз Его крестной смерти. Сам Иисус употреблял термин «крещение» применительно к Своим страданиям и смерти: Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится! (Лк. 12:50). Учеников, пожелавших воссесть по правую и левую руку от Него, Он спрашивает: Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? (Мф. 20:22).

Крещение, совершаемое по заповеди Иисуса Его учениками, также воспринимается как образ Его смерти. Апостол Павел пишет: Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть (Рим. 6:3–4). Обращаясь к новокрещеным, Кирилл Иерусалимский (IV в.) говорит:

Вы произнесли спасительное исповедание, и погружались троекратно в воду, и снова выходили из воды. И здесь вы символически изобразили тридневное погребение Христово. Ибо как Спаситель три дни и три ночи пробыл во чреве земли (Мф. 12:40), так и вы первым выходом из воды изобразили первый день, а погружением первую ночь Христова пребывания в земле… и в то же время вы умирали и рождались, и эта спасительная вода была вам и гробом, и матерью. И одновременно произошло и то и другое: и смерть, и рождение ваше вместе сочетались[5].

Если крещение Иоанново было крещением покаяния для прощения грехов (Мк. 1:4), то какое действие оно оказало на Иисуса? Евангелисты вполне однозначно представляют Иисуса Тем, Кто, будучи Сыном Человеческим и Сыном Божиим, имеет власть отпускать грехи (Мф. 9:6; Мк. 2:10; Лк. 5:24 и др.). Новозаветные авторы многократно, в разных формах подчеркивают, что в Нем нет греха (1 Ин. 3:5), напротив, Он — источник прощения грехов. По словам апостола Петра, Сын Божий не сделал никакого греха… Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды (1 Пет. 2:22, 24).

В свете этого учения схождение Сына Божия в воды Иордана можно понимать только в одном смысле: оно было необходимо для избавления человечества от греха.

<…>

[1] Meier J. P. A Marginal Jew. Vol. I. P. 108–111.

[2] McDonnell K. The Baptism of Jesus. P. 4–5.

[3] Schnakenburg R. The Gospel of Matthew. P. 34.

[4] Григорий Богослов. Слово 39, 15 (SC. 358, 182). Рус. пер.: Т. 1. С. 457–458.

[5] Кирилл Иерусалимский. Поучение тайноводственное. 2, 4 (PG. 33, 1080–1081). Рус. пер.: С. 322–323.