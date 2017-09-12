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Икона Божией Матери «Панагия Сумела» доставлена в Петербург

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12 сентября. ПРАВМИР. Одна из самых почитаемых святынь Элладской Православной Церкви – икона Божией Матери «Панагия Сумела» – доставлена в Петербург.
Икона Божией Матери «Панагия Сумела» доставлена в Петербург
Фото Александр Назаров / ИА Вода Живая

В понедельник в аэропорту Пулково образ встречали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, губернатор Георгий Полтавченко, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, духовенство митрополии, а также молодые люди в греческих национальных костюмах, сообщает сайт петербургской митрополии.

Образ доставлен в Петербург по инициативе правительства города при содействии правящего архиерея.

В праздник перенесения мощей святого Александра Невского, 12 сентября, икону пронесут в общегородским крестном ходе от Казанского собора к площади Александра Невского. Затем святыню доставят в Спасо-Преображенский собор, где она будет находиться до 18 сентября.

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Панагия Сумела», написанная, по преданию, апостолом Лукой, хранилась с конца IV века в монастыре Панагия Сумела.

После выселения греческого православного населения Анатолии в рамках греко-турецкого обмена населения в соответствии с положениями Лозаннской конференции, монашеская жизнь в Панагии Сумеле пресеклась. Реликвии монастыря, в том числе чудотворная икона, были сначала спасены от потери понтийскими греками, а позже, в 1930 году, перевезены в Грецию, где пребывают в новом монастыре Панагии Сумела близ города Верии в центральной Македонии.

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