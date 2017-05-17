Икона «Пояс Пресвятой Богородицы» будет принесена в Спасо-Преображенский собор Рыбинска

Сначала обе иконы будут доставлены в Переславль-Залесский, на родину святого благоверного князя Александра Невского. В Феодоровском монастыре пройдет торжественный молебен с участием епископа Переславского и Угличского Феодора.
Принесение иконы благоверного князя Александра Невского в Борисоглебский монастырь Ярославской области осуществляется фондом Андрея Первозванного совместно с Переславской епархией в рамках подготовки празднования 800-летия святого.
Епископ Переславский и Угличский Феодор совместно с директором фонда Андрея Первозванного Владимиром Бушуевым доставят икону на вертолете.
Принесение иконы «Пояс Пресвятой Богородицы» в Спасо-Преображенский собор Рыбинска к 10-летию его восстановления и открытия состоится 18 мая в рамках сотрудничества ФАП с Рыбинской епархией.
Поездка осуществляется при поддержке генерального директора ООО «Хели Лоджик» Антона Стасенко, предоставившего воздушное судно Eurocopter EC130, и Родиона Николяна.
Икона «Пояс Пресвятой Богородицы» написана в иконописной школе преподобного Алипия Печерского (г. Дубна) в 2011 году. Размер иконы 100/80. Техника письма – темпера. Икона сопровождала Пояс Пресвятой Богородицы во время его принесения в Россию с 20 октября по 28 ноября 2011 года. После завершения пребывания Пояса пресвятой Богородицы в России икона неоднократно выставлялась для молитвенного поклонения в храме Всех святых в Земле Российской просиявших в Новокосино (г. Москва). Засвидетельствован ряд случаев разрешения бесплодия среди пар, посещавших молебен о даровании детей в период пребывания иконы в храме в Новокосино.
Икона святого благоверного князя Александра Невского написана по заказу Фонда апостола Андрея Первозванного в 2007 году. Размер иконы: 110/80. Техника письма – темпера. С 2007 по 2015 гг. икона неоднократно сопровождала ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского в города России, Белоруссии, Чехии и Словакии.