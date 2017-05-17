Икона «Пояс Пресвятой Богородицы» будет принесена в Спасо-Преображенский собор Рыбинска

17 мая. ПРАВМИР. Иконы «Пояс Пресвятой Богородицы» и «Святой благоверный князь Александр Невский» будут принесены 18 мая в Спасо-Преображенский собор города Рыбинска и в Борисоглебский монастырь.

Сначала обе иконы будут доставлены в Переславль-Залесский, на родину святого благоверного князя Александра Невского. В Феодоровском монастыре пройдет торжественный молебен с участием епископа Переславского и Угличского Феодора.

Принесение иконы благоверного князя Александра Невского в Борисоглебский монастырь Ярославской области осуществляется фондом Андрея Первозванного совместно с Переславской епархией в рамках подготовки празднования 800-летия святого.

Епископ Переславский и Угличский Феодор совместно с директором фонда Андрея Первозванного Владимиром Бушуевым доставят икону на вертолете.

Принесение иконы «Пояс Пресвятой Богородицы» в Спасо-Преображенский собор Рыбинска к 10-летию его восстановления и открытия состоится 18 мая в рамках сотрудничества ФАП с Рыбинской епархией.

Поездка осуществляется при поддержке генерального директора ООО «Хели Лоджик» Антона Стасенко, предоставившего воздушное судно Eurocopter EC130, и Родиона Николяна.