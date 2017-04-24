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Икона святителя Луки (Войно-Ясенецкого) доставлена на МКС

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24 апреля. ПРАВМИР. Экипаж корабля «Союз МС-04» доставил на Международную космическую станцию икону святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого).
Икона святителя Луки (Войно-Ясенецкого) доставлена на МКС

Образ был освящен 11 марта в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре наместником обители епископом Воскресенским Саввой.

«Икона святителя Луки наполнит светлой радостью Пасхальные дни и поможет интернациональному экипажу Международной космической станции отметить предстоящий День Победы и вспомнить, что в недалеком прошлом наши народы были вместе в борьбе с таким злом как фашизм», – сообщил один из организаторов отправки иконы на МКС, председатель правления «Содружества православных деятелей культуры, науки и образования» Юрий Серов.

На орбиту также была доставлена литография иконы Избранных Новомучеников Пермской земли, которая находится в Вознесенском храме Перми.

20 апреля был выведен на околоземную орбиту и состыкован с Международной космической станцией корабль «Союз МС-04» с российским космонавтом Федор Юрчихиным (Роскосмос) и американским астронавтом Джек Фишер (НАСА) на борту. В настоящее время на МКС также находятся американский астронавт Пегги Уитсон (НАСА), космонавт Олег Новицкий (Роскосмос) и французский астронавт Тома Песке (ЕКА), прибывшие на станцию 20 ноября 2016 года для работы в составе экспедиции МКС-50/51.

9 мая 2017 года исполняется 140 лет со дня рождения святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского. Как автор «Очерков гнойной хирургии» в 1946 году он был удостоен Сталинской премии первой степени. Среди других наград — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Архиепископ Лука стал жертвой репрессий и провел в ссылке в общей сложности 11 лет. В августе 2000 года он был канонизирован Русской Православной Церковью в сонме новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.

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