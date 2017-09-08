Иконы из разрушенных храмов Москвы выставят в Третьяковке

8 сентября. ПРАВМИР. Третьяковская галерея впервые покажет произведения декоративно-прикладного искусства и девять икон из закрытого для широкой публики фонда драгоценных металлов и камней.

«На выставке “Сохраненные святыни Москвы ушедшей” мы показываем экспонаты из собрания драгоценных металлов Третьяковской галереи. Это предметы религиозного культа, которые во время разрушения церквей в 1920-1930 годах в Москве попали в собрание Третьяковской галереи и таким образом сохранились до наших дней. Посетители увидят памятники из тех церквей, которых уже нет в нашем городе», – сообщила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции, ее цитирует ТАСС.

Основную часть композиции составляют предметы церковного обихода, помещавшиеся в алтарях храмов. В состав выставки также включены девять икон в серебряных позолоченных окладах. Среди них икона Богоматери Казанской, «Спас Смоленский» и «Святитель Николай Чудотворец».

Выставка «Сохраненные святыни Москвы ушедшей» приурочена к 870-летию столицы.

Выставка «Сохраненные святыни Москвы ушедшей», продлится с 8 сентября 2017 года по 21 января 2018 года в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.