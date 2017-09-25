Иконы, похищенные 120 лет назад, найдены при ремонте школы на Кубани

«В дежурную часть отдела МВД России по Тихорецкому району поступило сообщение от рабочих одной из местных строек. Заявители пояснили, что при демонтаже старых перекрытий в детской школе искусств станицы Фастовецкой обнаружили три иконы», – говорится в сообщении МВД России.
По предварительным данным, иконы были спрятаны еще в дореволюционное время под крышей помещичьего дома, где сейчас располагается реставрируемая школа искусств. Возможно, именно они были похищены из местного храма около 120 лет назад. Впоследствии храм был разрушен, а иконы утеряны.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.