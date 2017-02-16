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Илон Маск поручил отремонтировать Tesla человеку, спасшему другого водителя

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16 февраля. ПРАВМИР. Руководитель компании Tesla Илон Маск пообещал бесплатно и вне очереди отремонтировать седан водителя, который не пожалел свой дорогой автомобиль ради спасения человеческой жизни.
Илон Маск поручил отремонтировать Tesla человеку, спасшему другого водителя
Илон Маск

41-летний Манфред Кик ехал на своем электромобиле по автобану, когда заметил, что одна из машин совершает хаотичные движения по всей ширине дороги, пишет «Коммерсант».

Кик обогнал подозрительный Volkswagen, заметил, что его водитель находился без сознания, после чего с помощью заднего бампера своей Tesla Model S остановил вторую машину.

Прибывшие к месту происшествия спасатели констатировали инсульт у водителя и отметили, что если бы не владелец Tesla, то пострадавший мужчина мог умереть.

Тесла выразил признательность Кику за то, что тот не пожалел свой электромобиль и спас жизнь другого человека.

Стоимость автомобиля Tesla Model S, с помощью которой Манфред Кик остановил авто водителя, потерявшего сознание, превышается $100 тыс.

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