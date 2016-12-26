Именем Елизаветы Глинки назовут больницу Минобороны

26 декабря. ПРАВМИР. Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение о присвоении одному из медицинских учреждений Минобороны имени погибшей при крушении Ту-154 Елизаветы Глинки.

Об этом рассказал «РИА Новости» первый заместитель Минобороны России Руслан Цаликов. «Гуманитарный груз фонда “Справедливая помощь” был отправлен другим бортом. Он находится уже в аэропорту Хмеймим. Конечно, дело Елизаветы Глинки мы доведем до конца. Вообще это была не первая ее поездка в Сирию… И министр обороны принял решение о присвоении одному из наших медицинских учреждений ее имени», — сказал он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, сообщил, что дал имя Доктора Лизы Республиканской детской клинической больнице в Грозном.

«Она посвятила свою жизнь самому благородному делу — спасению детей из горячих точек. Имея прекрасное медицинское образование, она могла бы спокойно работать в какой-нибудь больнице, но Елизавета Петровна выбрала тяжёлый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи. Она являлась исполнительным директором фонда «Справедливая помощь» и членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Я уверен, что её имя навеки останется в памяти народной», — написал Рамзан Кадыров в своем Instagram.

Он также сообщил, что художественный руководитель Дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова, народный артист России Валерий Халилов награжден (посмертно) «За заслуги перед Чеченской Республикой».