Имя Доктора Лизы внесли в название фонда «Справедливая помощь»

24 мая. ПРАВМИР. Созданный Елизаветой Глинкой фонд «Справедливая помощь» переименован в фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы», говорится на сайте Совета по правам человека при президенте РФ.

«Международная общественная организация “Справедливая помощь”, созданная членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Елизаветой Петровной Глинкой, погибшей при авиакатастрофе 25 декабря 2016 года, официально переименована. Новое название организации звучит так: Международная благотворительная общественная организация “Справедливая помощь Доктора Лизы”», – говорится в сообщении.

Решение изменить название связано с желанием нового руководства и сотрудников фонда увековечить светлую память доктора Лизы.

Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе самолета Минобороны России Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года. Самолет выполнял рейс по маршруту Москва—Сочи—Латакия. Через 70 секунд после вылета из аэропорта Сочи он рухнул в Черное море и разрушился. Погибли 92 человека, находившиеся на борту.

Елизавета Глинка везла в Сирию медикаменты. Также на борту самолета находились музыканты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, военнослужащие и экипаж самолета.

Причина авиакатастрофы до сих пор не обнародована.