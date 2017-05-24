Имя Доктора Лизы внесли в название фонда «Справедливая помощь»

«Международная общественная организация “Справедливая помощь”, созданная членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Елизаветой Петровной Глинкой, погибшей при авиакатастрофе 25 декабря 2016 года, официально переименована. Новое название организации звучит так: Международная благотворительная общественная организация “Справедливая помощь Доктора Лизы”», – говорится в сообщении.
Решение изменить название связано с желанием нового руководства и сотрудников фонда увековечить светлую память доктора Лизы.
Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе самолета Минобороны России Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года. Самолет выполнял рейс по маршруту Москва—Сочи—Латакия. Через 70 секунд после вылета из аэропорта Сочи он рухнул в Черное море и разрушился. Погибли 92 человека, находившиеся на борту.
Елизавета Глинка везла в Сирию медикаменты. Также на борту самолета находились музыканты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, военнослужащие и экипаж самолета.
Причина авиакатастрофы до сих пор не обнародована.