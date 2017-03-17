Инициатор письма ректоров в поддержку передачи Иссакиевского собора Церкви уволен из вуза

17 марта. ПРАВМИР. Ректор Академии имени Штиглица Василий Кичеджи уволен со своего поста.

Кичеджи – бывший вице-губернатор Петербурга. Свое увольнение он связывает с письмом руководителей учебных учреждений в поддержку передачи Церкви Исаакиевского собора, инициатором которого он выступил, сообщает портал «Интересант».

По словам Василия Кичеджи, он является одним из самых активным сторонником передачи.

7 февраля глава совета ректоров вузов Петербурга Владимир Васильев предложил коллегам подписать письмо губернатору с просьбой передать Исаакиевский собор Церкви к Пасхе, то есть к 16 апреля 2017 года.

Позже часть руководителей вузов отказались от своей подписи, а в СПбГУ сообщили, что подпись проректора была оставлена им в личном качестве, а не как официального представителя университета.

Василий Кичеджи был назначен ректором Академии Штиглица 13 мая 2015 года.