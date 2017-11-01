Инклюзивный танцевальный проект из Челябинска выиграл гран-при на международном фестивале

1 ноябоя. ПРАВМИР. Российские танцоры на инвалидных колясках стали лучшими среди 75 участников со всего мира

Челябинский инклюзивный танцевальный проект «Парадокс» занял первое место на V Международном благотворительном танцевальном фестивале Inclusive Dance. Коллектив, в который входят инвалиды-колясочники и волонтеры, стал лучшим среди 75 участников со всего мира, сообщает сайт Chelyabinsk.74.

Для выступления на Inclusive Dance «Парадокс» подготовил русский народный танец с элементами эстрады. Оценивали выступления судьи из Нидерландов, Великобритании, Белоруссии и России.

«Судьи оценили чистоту, синхронность и скорость исполнения. Мне как зрителю было видно, что коллектив сплоченный, ведь в таких танцах нужна как моральная, так и физическая поддержка», — рассказала руководитель клуба «Наше место» Мария Дусмухаметова.

Инклюзивный коллектив «Парадокс» был образован в феврале 2015 года на базе клуба «Наше место», который объединяет молодежь с ограниченными возможностями и неравнодушных жителей Челябинска. В составе танцевального ансамбля 8 молодых людей, передвигающихся на инвалидных колясках. Пары в танцах им составляют волонтеры, которые не являются непрофессиональными танцорами.

За время существования коллектив дважды завоевывал первые места на фестивале «Улица горящих фонарей» в Магнитогорске, а в 2015 году стал вторым на Кубке мира по танцам на колясках в Санкт-Петербурге и завоевал Гран-при на Всемирной танцевальной олимпиаде в Москве.

В планах челябинских танцоров с ограниченными возможностями попасть в паралимпийскую сборную России.