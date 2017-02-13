Иностранцам с ВИЧ могут разрешить въезд в Россию

Ведомствам предлагается проанализировать международный опыт и оценить, насколько эффективны существующие ограничения 1995 года, пишет «Коммерсант».
Поручение ведомствам дано по итогам заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Члены совета считают норму закона дискриминационной. Кроме того, иностранцы, дабы скрыть положительный ВИЧ-статус, отказываются от получения медицинской помощи в России, чем значительно ухудшают эпидемиологическую ситуацию.
Ранее МВД и Минэкономразвития не поддержали идею Минздрава отменить запрет на въезд в Россию иностранцев с ВИЧ-инфекцией.
На данным момент въезд и проживание на территории России запрещены для лиц, инфицированных ВИЧ и не являющихся гражданами страны. Исключение сделано для мигрантов, имеющих в России семью.