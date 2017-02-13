Иностранцам с ВИЧ могут разрешить въезд в Россию

13 февраля. ПРАВМИР. Вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила Минздраву, МВД и Роспотребнадзору рассмотреть возможность изменения условий въезда и проживания в РФ иностранных граждан, инфицированных ВИЧ.

Ведомствам предлагается проанализировать международный опыт и оценить, насколько эффективны существующие ограничения 1995 года, пишет «Коммерсант».

Поручение ведомствам дано по итогам заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Члены совета считают норму закона дискриминационной. Кроме того, иностранцы, дабы скрыть положительный ВИЧ-статус, отказываются от получения медицинской помощи в России, чем значительно ухудшают эпидемиологическую ситуацию.

Ранее МВД и Минэкономразвития не поддержали идею Минздрава отменить запрет на въезд в Россию иностранцев с ВИЧ-инфекцией.

На данным момент въезд и проживание на территории России запрещены для лиц, инфицированных ВИЧ и не являющихся гражданами страны. Исключение сделано для мигрантов, имеющих в России семью.