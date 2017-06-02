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Ирада Вовненко опровергла свое увольнение с должности директора Исаакиевского собора

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2 июня. ПРАВМИР. И.о. директора музея Исаакиевский собор Ирада Вовненко опровергла информацию о своем увольнении.
Ирада Вовненко опровергла свое увольнение с должности директора Исаакиевского собора

Ирада Вовненко сообщила, что «вникает в дела» и «просит поддержки».

«Я Вас очень прошу дать мне время собраться с мыслями. Я сейчас сижу и вникаю в документы и вообще пытаюсь понять объем работы. Как только я немного разберусь, я отвечу на все ваши вопросы. Я вас очень прошу не беспокоить меня пока. И прошу вашей поддержки», – сказала Вовненко в беседе с корреспондентом «Правмира».

В пресс-службе музея также опровергли информацию о уходе Вовненко с поста директора музея. «По данным на сегодняшнее утро никаких изменений нет. Ирада Тофиковна находится на своем рабочем месте и подписывает документы. Мы никак не можем прокомментировать информацию РИА Новости о ее отставке», – сообщила начальник отдела по связям с общественностью и культурным проектам Мария Морозова.

Ранее РИА Новости привели следующую цитату Вовненко: «Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого».

Ирада Вовненко заняла должность и.о. директора музея первого июня, после ухода с должности Николая Бурова, который возглавлял музей ранее. Вовненко была заместителем Бурова. До этого она работала в музее «Царское село».

Вовненко заявляла, что считает приоритетом поиск компромисса и налаживания диалога с РПЦ, которая претендует на Исаакиевский собор.

В пятницу утром «Фонтанка.ру» со ссылкой на источник сообщила, что в городской администрации подыскивают замену новому директору. По данным издания, в Смольном считают, что такой объект должен возглавлять мужчина.

Назначение нового директора вызвало резонанс в Сети, по соцсетям разлетелись цитаты из романов Вовненко, в том числе эротических. Часть цитат содержали неудачные формулировки.

Вовненко пишет книги и является членом Союза писателей России. В 2011 году издала книгу вместе с польским писателем Янушем Вишневским «Любовь и другие диссонансы». Кроме того, она выпустила несколько детских исторических книг.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет Церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций.

Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

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