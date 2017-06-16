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Ирина Лукьянова представит в Москве новую книгу о СДВГ

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16 июня. ПРАВМИР. Презентация новой книги Ирины Лукьяновой про СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность) «Экстремальное материнство» состоится в Московском Доме Книги на Новом Арбате 23 июня в 18:30.
Ирина Лукьянова представит в Москве новую книгу о СДВГ

«У вашего ребенка проблемы с поведением и вниманием? Окружающие считают, что он невоспитанный и чересчур подвижный? Школа объявила ему войну, а вам иногда кажется, что вы сходите с ума? Эта книга может стать для вас источником утешения и вдохновения», – говорится в аннотации книги, вышедшей в издательстве «Никея».

Эта книга в первую очередь для родителей, у чьих детей есть проблемы с поведением, вниманием, учебой, волей и самоорганизацией – в том числе детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.

Книга основана на собственном профессиональном и личном опыте, ее автор – писатель и педагог Ирина Лукьянова – мама уже взрослого, а когда-то «гиперактивного» ребенка, к тому же более десяти лет она администрирует интернет-форум родителей «трудных» детей.

Ирина Лукьянова — журналист и преподаватель литературы в школе. Окончила Новосибирский государственный университет. С 1996 года живет в Москве. Автор «Правмира». Печаталась также в газетах «Собеседник», «Комсомольская правда», «Вечерний клуб», «Вечерняя Москва», журналах «Ломоносов», «Город женщин», «Story», «Русский мир», «Фома», «Нескучный сад».

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