О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Иркутское МЧС наградит девочку за спасение провалившейся под лед подруги

|
6 февраля. ПРАВМИР. В Иркутске четвероклассница спасла подругу, провалившуюся под лед на Ангаре, сообщает МЧС России.
Иркутское МЧС наградит девочку за спасение провалившейся под лед подруги
Фото: ГУ МЧС РФ по Иркутской области

Инцидент произошел в конце декабря, когда две школьницы гуляли по набережной Ангары. Одна из школьниц зашла на лед и провалилась в воду.

«Я услышала треск и увидела, как она провалилась в полынью. Рядом со мной валялась большая коряга, я схватила ее и по льду поползла к Веронике», – рассказала Арина Мокина.

Вытащить подругу у девочки получилось со второго раза. Она рассказала, что заметила, как за спасением сверху наблюдает женщина, но позвать на помощь ее не успела – та равнодушно продолжила свой путь.

«Когда Вероника смогла выбраться, я ей сказала не вставать – лед очень тонкий и мог опять рассыпаться», – говорит Арина. Обе девочки ползком добрались до берега и побежали домой.

«Об этой истории стало известно из письма преподавателей иркутской школы в МЧС с благодарностью государственному инспектору по маломерным судам Сергею Редину, проводившему для учащихся начальных классов занятия по спасению утопающих. Знания, которыми поделился с детьми сотрудник МЧС, помогли четверокласснице сориентироваться в опасной ситуации и спасти жизнь провалившейся под лед сверстнице», – отмечается в сообщении МЧС.

После того, как администрация школы сообщила о подвиге Арины в МЧС, ведомство приняло решение наградить ребенка медалью «За спасение погибающих на водах», сообщает «Комсомольская правда».

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Глава села в Северной Осетии спас мальчика от взрыва гранаты
Глава села в Северной Осетии спас мальчика от взрыва гранаты
Новостная служба "Православие и мир"

Ребенок нашел опасный предмет на свалке и подумал, что это обычная железяка

Сгорел дом директора православной гимназии в Подмосковье
Сгорел дом директора православной гимназии в Подмосковье
Новостная служба "Православие и мир"

Завуч гимназии вынес из горящего дома ребенка

В Воронежской области пожарный спас из огня четырех детей и двух женщин
В Воронежской области пожарный спас из огня четырех детей и двух женщин
Новостная служба "Православие и мир"

Героический поступок мужчина совершил в нерабочее время, став случайным свидетелем ЧП

Благотворительный фонд
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
39% собрано / 639075.5 руб. осталось
Тимур, Серафима и Емилия: стипендии для одаренных детей из многодетных семей
Тимур, Серафима и Емилия: стипендии для одаренных детей из многодетных семей
20% собрано / 136030 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Социологи объяснили причины позднего материнства в России
Новостная служба "Православие и мир"

«Люди хотят встать на ноги, сделать карьеру, пожить для себя», – говорит директор ВЦИОМ

"
Центр реабилитации инвалидов войны возобновил работу
Новостная служба "Православие и мир"

"
Глава села в Северной Осетии спас мальчика от взрыва гранаты
Новостная служба "Православие и мир"

Ребенок нашел опасный предмет на свалке и подумал, что это обычная железяка

Все статьи автора
Статьи Дня
В аду все правы, в раю все прощены
Сергей Худиев

Сергей Худиев о том, как мы реагируем на события на Донбассе

В детдоме вздрогнули: “Вы соображаете, о чем просите?“
Наталия Константинова

Усыновить самого необычного ребенка на свете

Как гарантированно остаться одиноким (+видео)
Марина Филоник

Психолог Марина Филоник о том, что мешает нам встретить друг друга и…

самое читаемое

12 историй о борьбе с раком10,332

День рождения человека, которого чуть не увезли в морг8,808

Не прощальное письмо учителю6,712

Семилетний ребенок погиб в Подмосковье, катаясь на “ватрушке”6,701

Я – фарисей6,639

Когда Христос не нужен6,099

День памяти новомучеников: праздновать или каяться?4,537

В детдоме вздрогнули: “Вы соображаете, о чем просите?“3,434

Скончался актер Георгий Тараторкин3,357

Пациентка, обвинившая врача в изнасиловании, призналась в оговоре2,450

лучшие авторы

Новостная служба22,185

Редакция портала "Православие и мир"11,429

Денис Ахалашвили8,808

Константин Церцвадзе6,712

Священник Сергий Круглов6,639

Священник Константин Камышанов6,099

Ксения Волянская5,074

Наталия Константинова3,434

Общее Дело2,193

Марина Филоник875

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть