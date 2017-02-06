Иркутское МЧС наградит девочку за спасение провалившейся под лед подруги

6 февраля. ПРАВМИР. В Иркутске четвероклассница спасла подругу, провалившуюся под лед на Ангаре, сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в конце декабря, когда две школьницы гуляли по набережной Ангары. Одна из школьниц зашла на лед и провалилась в воду.

«Я услышала треск и увидела, как она провалилась в полынью. Рядом со мной валялась большая коряга, я схватила ее и по льду поползла к Веронике», – рассказала Арина Мокина.

Вытащить подругу у девочки получилось со второго раза. Она рассказала, что заметила, как за спасением сверху наблюдает женщина, но позвать на помощь ее не успела – та равнодушно продолжила свой путь.

«Когда Вероника смогла выбраться, я ей сказала не вставать – лед очень тонкий и мог опять рассыпаться», – говорит Арина. Обе девочки ползком добрались до берега и побежали домой.

«Об этой истории стало известно из письма преподавателей иркутской школы в МЧС с благодарностью государственному инспектору по маломерным судам Сергею Редину, проводившему для учащихся начальных классов занятия по спасению утопающих. Знания, которыми поделился с детьми сотрудник МЧС, помогли четверокласснице сориентироваться в опасной ситуации и спасти жизнь провалившейся под лед сверстнице», – отмечается в сообщении МЧС.

После того, как администрация школы сообщила о подвиге Арины в МЧС, ведомство приняло решение наградить ребенка медалью «За спасение погибающих на водах», сообщает «Комсомольская правда».