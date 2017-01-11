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Исаакиевский собор: из музея в храм

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Глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко  принял решение о передаче Исаакиевского собора Русской Церкви.
Исаакиевский собор: из музея в храм

Губернатор сообщил, что по договоренности с Патриархом Кириллом собор сохранит и музейно-просветительскую функцию, доступ в здание будет обеспечен представителям всех конфессий.При этом дальнейшее содержание собора будет осуществляться за счет церкви.

Пресс-секретарь  губернатора Андрей Кибитов уточнил Интерфаксу, что в настоящее время необходимо урегулировать вопросы будущего использования и передачи храма.  «Их озвучат в ближайшее время», — сказал он.

По словам Кибитова, при передаче собора в пользование церкви потребуется ряд сложных согласований, в том числе с министерством культуры, поскольку храм находится под охраной ЮНЕСКО и в нем хранится большое количество музейных предметов.

«На урегулирование этих вопросов уйдет не день и не два, это длительное время. Возможно, месяцы», — добавил он.

Не все довольны

Депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский прокомментировал новость в своем блоге назвал это решение «огромной ошибкой».

«Я считаю, что мои права и интересы этим решением будут нарушены. Встретимся в суде», – заявил он.

В дискуссии с главой паломнического отдела Санкт-Петербургской епархии ВладимиромДервеневым, депутат заявил, что собор «всегда был в государственной собственности».  По его мнению, положение  собора не вызывало беспокойства.

«В соборе проводятся службы. Никаких препятствий для них руководство музея Исаакиевский собор не создает», – отметил он.

По мнению Вишневского, храмы-музеи, которые являются государственным достоянием, не следует передавать религиозным организациям, а вместо этого нужно заключать договор о проведении в них богослужений.

Депутат обеспокоен резким падением доходов на содержание музея.

«Огромное число людей будет приходить в храм, пользуясь правом свободного доступа, и на него смотреть. Они не будут даже нуждаться в экскурсиях. Пройдет какое-то время и к нам в Законодательное собрание придет губернатор Георгий Сергеевич Полтавченко и скажет: вы же не допустите, чтобы Исаакиевский собор разрушался — выделите на его реставрацию деньги», – считает Вишневский.

Фото: rossija.info

Фото: rossija.info

Храм или музей

Зрители интернет-канала [Фонтанка.Офис], звонившие в студию, поддержали идею передачи Исаакиевского собора церкви. По словам верующих, туристов Исаакийпривлекает прежде всего как храм, а не как музей.

По мнению главыпаломнического отдела Санкт-Петербургской епархии ВладимираДервенева, город не потеряет Исаакиевский собор, а приобретет его. Он также поделился своими мыслями о недостатках нынешнего статуса храма.

«Когда во время богослужения через алтарь проходит дама в униформе служителя музея «Исаакиевский собор», для человека верующего это неприемлемо. В соборе сегодня слишком мало храма. Слишком мало молитвы. Исаакиевский собор закрыт в среду, даже если на этот день выпадает церковный праздник. Службы, которые есть, ведутся в усеченном виде. И все они согласованы с руководством музея. А если в музее проходят какие-то музейные мероприятия, то вечерние службы отменяются. Музей должен быть при храме, а не как сейчас — храм при музее».

Фото: rossija.info

Фото: rossija.info

По закону

В соответствии с принятым в 2010 году Федеральным законом “О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения” вопрос о передаче собора церкви рассматривается по заявлению религиозной организации.

Летом 2015 года Санкт-Петербургская епархия обратилась к правительству города с просьбой передать ей Исаакиевский собор, однакотогда его оставили в управлении Государственного музея-памятника “Исаакиевский Собор”, мотивировав это тем, что в случае передачи собора все расходы по его содержанию, реставрации и охране лягут на город.

Также осенью 2016 года группа независимых депутатов в Законодательном собрании Санкт-Петербурга выступала с предложением о проведении общегородского референдума о принадлежности собора.

Фото: rossija.info

Фото: rossija.info

О соборе

Ежегодно Исаакиевский собор посещают более 3 млн туристов. Памятник включен в перечень наследия ЮНЕСКО.

Храм был построен в 1818-1858 годах на площади в центре города. Свое название он получил в честь святого Исаакия Далматского.

В советские годы собор использовался как музей. Богослужения в нем были прекращены с 1928 года и были восстановлены лишь в 1990 году.

Более 20 лет здание использовалось совместно музеем и церковью, находясь в ведении государственного музея-памятника «Исаакиевский собор»,  который заведует еще тремя храмами — Спасом на крови, Сампсониевским и Смольным соборами.

Как сообщил директор государственного музея “Исаакиевский собор” Николай Буров, ежегодно в Исаакиевском соборе проходит по 600 богослужений.

По его словам, музей “категорически не препятствует Церкви отправлять обряды, несмотря на то, что это очень сложно для музея, который, к слову, в прошлом году принял более 3,6 миллиона посетителей”.

Фото: rossija.info

Фото: rossija.info

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