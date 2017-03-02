Искусственный интеллект Facebook научился выявлять потенциальных самоубийц

Искусственный интеллект анализирует посты пользователей и комментарии к ним

Искусственный интеллект определяет, что пользователь может задумываться о самоубийстве, проанализировав его посты, а также оставленные к ним комментарии. После этого информация отправляется команде исследователей, сообщает BBC.

Если они подтверждают наличие угрозы, компания связывается с автором сообщений и советует ему обратиться за помощью.

В настоящее время Facebook занимается выявлением склонных к самоубийству только в США.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект Facebook обучили выявлять посты, написанные экстремистами и содержащие запрещенные материалы.