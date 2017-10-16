Исламский экстремист убил коптского священника в Каире

16 октября. ПРАВМИР. Коптский священник Самаан Шехата был убит 12 октября в Каире мусульманским фанатиком.

Убитый священник был родом из Верхнего Египта, там же он и служил, сообщает Благовест-инфо. В Каир он приехал по делам вместе с другим клириком Коптской Церкви Байманом Муфтахом, который при нападении был ранен.

Как сообщает Коптский культурный центр в Каире, убийцу священника зовут Ахмед Саид, он проживает в каирском квартале Эс-Салам, где и совершил нападение.

Трагедия в Каире произошла на фоне угроз в адрес Коптской Церкви со стороны исламистов. В июле коптский Патриарх Тавадрос призвал верующих не собираться перед церквями и в монастырях, чтобы не подвергать жизнь риску.

Копты, которые составляют около 10% от 94-миллионного населения Египта, последнее время регулярно страдают от терактов исламских экстремистов.