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Исламский сайт написал о благожелательности читателей «Правмира»

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6 апреля. ПРАВМИР. Сайт Islamnews обратил внимание на благожелательность подписчиков паблика «Православие и мир» в Facebook по отношению к Ильясу Никитину, обвиненному в исполнении теракта петербургском метро.
Исламский сайт написал о благожелательности читателей «Правмира»

«В поддержку оклеветанного мужчины высказались тысячи человек на просторах соцсетей. Не стали исключением и подписчики страницы портала «Православие и мир» в Facebook. В комментариях под публикацией об увольнении Никитина большинство пользователей потребовали от СМИ извиниться перед мужчиной, а от работодателя — восстановить мужчину на работе. По их мнению, Никитину также должны заплатить за моральный ущерб и подпорченную репутацию», – пишет ИА Islamnews.

В материале, озаглавленном «Православные вступились за Ильяса Никитина» приводятся высказывания подписчиков нашего паблика в Facebook.

После теракта, случившего в понедельник в петербургском метро, ряд СМИ, включая государственные холдинги, распространили фотографию Андрея Никитина, как потенциального террориста. Фото было размещено со ссылкой на источник в полиции.

После этого Никитин сам явился в отделение полиции и дал пояснения, все подозрения с него были сняты.

Во вторник Андрей Никитин попытался улететь домой в Башкирию, однако его не пустили на борт, поскольку пассажиры отказались лететь с ним одним рейсом. Кроме того, его уволили с работы.

Андрей Никитин – верующий мусульманин, гражданин России. В исламе он принял имя Ильяс. Раньше жил в Новом Уренгое, окончил высшее военное учебное заведение в Рязани. Имеет воинское звание капитана, проходил службу в Чечне. Работал дальнобойщиком, перевозил особо опасные грузы.

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