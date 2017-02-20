Исполнительница роли «девушки без адреса» Светлана Карпинская умерла в Петербурге

Больше 50 лет Светлана Карпинская проработала в Театре Комедии, начиная карьеру в спектаклях Николая Акимова, имя которого теперь носит театр.
Студенткой филфака Ленинградского госуниверситета Карпинская снялась в знаменитой комедии Эльдара Рязанова «Девушка без адреса» в главной роли Кати Ивановой. С тех пор началась карьера Карпинской как актрисы.
На сцене Театра Комедии Карпинская сыграла более 50 ролей, она участвовала в постановках Петра Фоменко, Романа Виктюка и многих других мастеров сцены.
О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно, передает «Фонтанка.ру»