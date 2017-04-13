Исследователи не нашли связи между социальным статусом ученика и результатами ЕГЭ

13 апреля. ПРАВМИР. Социально-финансовое неблагополучие семьи не всегда ведет к ухудшению успеваемости школьника, выяснили специалисты Института образования НИУ ВШЭ.

Для проведения исследования были опрошены 1271 директора образовательных учреждений из 67 регионов России. Для каждого образовательного учреждения был рассчитан индекс социального благополучия, пишет газета «Известия».

При составлении индекса учитывались следующие показатели: сколько родителей имеют высшее образование и постоянную работу, количество детей, состоящих на внутришкольном учете или учете в комиссии по делам несовершеннолетних, для какой доли школьников русский язык не является родным.

Далее школы разделили на четыре группы, существенно различающиеся по характеристикам контингента учащихся. В первую вошли школы, имеющие ИСБ на уровне до 25%; во вторую— 26–50%; в третью группу — 51–75%, в четвертую — 76–100%.

Главной целью исследования было выявление прямой зависимости между уровнем индекса социального благополучия и средними баллами ЕГЭ. Масштабного провала в итоговых результатах выявить не удалось: в группе неблагополучных школ обнаружились учебные заведения с высокими результатами.

Вопреки ожиданиям самые низкие средние результаты ЕГЭ как по математике, так и по русскому языку показали учащиеся некоторых школ, вошедших в самую благополучную группу. При этом обнаруживается, что такой важный ресурс школы, как социально благополучный контингент, не гарантирует высоких образовательных достижений, а его отсутствие не обрекает школу на отставание.