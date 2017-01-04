Итоги экспертизы «екатеринбургских останков» будут известны во втором квартале 2017 года

4 января. ПРАВМИР. Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) рассказал, когда станут известны итоги церковных экспертиз по уголовному делу о гибели членов семьи Николая II.

«Мы надеемся, что, поскольку работа очень объемная и отчет будет очень большим, где-то к концу второго квартала будущего года сможем представить итоги: следователи – в Следственный комитет, а мы – к грядущему Архиерейскому Собору», – заявил в интервью «Интерфакс-Религия» епископ Тихон.

«Идет интенсивная работа. Это и генетические экспертизы, которые ведутся в лучших лабораториях мира. Завершается очень объемная и интереснейшая антропологическая экспертиза с принципиально новыми данными – не могу пока говорить, какими. Институт антропологии занимался, криминалисты, антропологи. Это и историческая экспертиза, в которой задействованы ведущие наши историки-архивисты, и криминологическая экспертиза», – отметил владыка Тихон.

По его словам, новая команда следователей по этому уголовному делу «очень профессиональная».

«Они сейчас уже открыли немало интересного, принципиально важного. Поскольку дело еще не закрыто, мы не имеем права разглашать подробности следствия», – отметил епископ Тихон.

Ранее сообщалось, что останки семьи Романовых подвергнут комплексной экспертизе. С просьбой к правительству РФ провести генетические исследования останков Николая II и его отца — императора Александра III в 2015 году обратился Патриарх Кирилл. Положительные результаты такой экспертизы будут являться бесспорным доказательством подлинности останков Николая II и его семьи. В случае положительного заключения экспертиз о подлинности останков вопрос о признании их святыми мощами будет представлен епископату для рассмотрения.

В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. Они, по мнению следствия, принадлежали членам царской семьи — Николаю II, его супруге, их дочерям — Ольге, Татьяне, Анастасии, а также доктору и слугам. Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге.

Останки членов царской семьи были захоронены в 1998 году в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. В 2000 году Русская Церковь причислила убитых к лику святых.

29 июля 2007 года при проведении археологических раскопок во время поисков останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Николаевны Романовой к югу от места обнаружения останков членов семьи Романовых и лиц из их окружения были найдены фрагменты костей и зубы двух человек (женщины и ребенка) с признаками воздействия высокой температуры. Для выяснения дополнительных обстоятельств гибели и захоронения членов царской семьи было возобновлено предварительное следствие. Заключение о подлинности останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии, найденных в 2007 году, церковь ставила под сомнение.

23 сентября 2015 года в Петропавловском соборе Петербурга в присутствии представителей Церкви были изъяты пробы из предполагаемых скелетов Николая II и его супруги, а также из одежды деда последнего императора — Александра II, в которой тот был в момент убийства. Новая генетическая экспертиза подтвердила подлинность черепов Николая II и императрицы Александры Федоровны. В ноябре 2015 года было проведено вскрытие гробницы Александра III.