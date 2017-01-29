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Итоговый документ XXV Международных Рождественских образовательных чтений

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25-27 января 2017 года от Рождества Христова в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялись XXV Международные Рождественские образовательные чтения «1917-2017: уроки столетия».
Итоговый документ XXV Международных Рождественских образовательных чтений
Фото: С. Власов, О. Варов, Патриархия.ru

Крупнейший церковно-общественный форум, отмечающий в этом году свой юбилей, объединил архипастырей, представителей государственной власти, священнослужителей, монашествующих, педагогов, деятелей образования, науки и культуры, представителей разных общественных групп и молодежных организаций. От имени свыше 10 000 участников Чтений, собравшихся в Москве, а также сотен тысяч, принявших участие в региональном этапе, свидетельствуем:

1. Обозревая путь, пройденный нашим народом за минувшее столетие, участники Чтений выражают свою веру в то, что Бог, действующий в истории непрестанно и направляющий человечество к конечной цели бытия ― ко спасению, Своим Промыслом исправляет и обращает во благо даже человеческие грехи и заблуждения. Ярким примером этого является судьба нашего народа в минувшем столетии. Вопреки отступлению многих людей от веры, утрате духовных устоев и потере христианских нравственных ориентиров, целенаправленной политике по изничтожению Православной Церкви в странах канонической ответственности Московского Патриархата в период после 1917 года Господь устроил все поистине премудрым образом: рубеж XX и XXI столетий стал временем нового обращения людей ко Христу, временем духовного возрождения и преображения нашего народа.

2. Глубинной причиной нескольких революций, приведших к захвату власти радикальными политическими силами, братоубийственной Гражданской войне, репрессиям в отношении отдельных лиц и социальных групп, страданиям людей и многочисленным жертвам, следует признать утрату обществом живой и искренней веры в Бога, порожденное этими утратами и оказиями способность критически воспринимать привнесенные извне философские и политические идеи, отказ от сохранившихся в религиозной традиции нравственных норм.

3. Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской, кровью засвидетельствовавших верность Христу и Божественной правде, стал подлинно евангельским ответом на беспрецедентные гонения на Русскую Церковь в нашей стране, разрушение храмов, глумление над святынями, над религиозными чувствами и убеждениями людей. Во многом благодаря именно их подвигу стало возможным возрождение веры и церковной жизни в странах канонической ответственности Московского Патриархата.

4. Промыслительным видится восстановление Патриаршества и избрание святителя Тихона на московский Патриарший престол, осуществленные на Поместном Соборе 1917-1918 гг., накануне гонений на Русскую Православную Церковь в XX веке. Фигура Патриарха стала символом стояния в вере и преданности святоотеческой традиции.

5. Эмиграция православных соотечественников, сохранивших веру в условиях иноверного и инославного окружения, создала условия для знакомства иностранцев с Православием. Следствием этого стало приобщение многих из них к Православной Церкви. В этом также нельзя не видеть промыслительное действие Господа, заботящегося о Церкви Своей.

6. Особым испытанием для Церкви и нашего народа стала Великая Отечественная война. Эта трагедия подвигла наших соотечественников к осознанию важности духовных основ жизни. Переживаемые тяготы способствовали объединению людей, недавно разделенных братоубийственной бранью, обращению к нравственным идеалам служения Отечеству и ближним.

7. Патриотическая позиция Русской Церкви в годы Великой Отечественной войны содействовала изменению отношения государства к Православию, что сделало возможным избрание Патриарха, открытие храмов и монастырей, возобновление деятельности духовных учебных заведений и появление официального церковного журнала. Это, однако, не устраняло конфликта государства с Церковью, которая мыслилась прямым конкурентом советской идеологии.

8. Показателем внутренних противоречий между советской властью и Церковью стало возобновление в конце 50-х в начале 60-х годов XX века репрессий против тех, кто осмеливался публично высказывать религиозные взгляды, закрытие и разрушение храмов, дискриминация верующих.

9. 1988 год ― 1000-летний юбилей Крещения Руси ― стал новой вехой в истории нашего народа. Фактически государство отказалось от политики атеизма и признало ошибочность дискриминации в отношении религии. Это стало очередным подтверждением слов Спасителя о том, что «врата ада не одолеют» созданную Им Церковь (Мф. 16:18).

10. Следует признать, что вопреки давлению атеистической формы секуляристской идеологии христианские ценности сохранились как в свидетельстве верных чад Русской Православной Церкви, так и в лучших проявлениях культуры, включая целый ряд созданных в советское время произведений литературы, искусства, кинематографа. Важное свидетельство о Боге продолжала нести и русская литература XIX века. Искусство имманентным образом доносило до людей богозаповеданные идеалы.

11. Давая справедливую оценку преступлениям против веры и Церкви, совершавшихся в эпоху господства советской идеологии, нельзя не отметить жертвенность многих людей, готовность проявлять лучшие качества, искренне служить своей Родине. Следствием этого стали, в частности, многие важные научные открытия и технические достижения, подъем образования, развитие и всемирное распространение культуры нашего народа.

12. 1990-е годы стали временем духовной свободы. Разрушение препятствий для духовного возрождения народа и церковной миссии открыло возможность обращения ко Христу миллионов людей, открытия тысяч храмов и сотен монастырей, развития богословского и религиозного образования.

13. Вместе с тем серьезной проблемой, возникшей в тот же период, стала ценностная дезориентация общества, а также абсолютизация псевдо-гуманистических идеалов, пропаганда морального произвола, потребительства и социал-дарвинизма. Христианство подверглось новому давлению, когда вместо атеизма навязывалась необходимость секулярной реформации. Церковь противопоставила этому евангельскую проповедь с использованием всех возможных, имеющихся у нее общественных и медийных ресурсов.

14. Распад единого государства, также произошедший в начале 1990-х годов, был сопряжен с многочисленными конфликтами между отдельными этносами и социальными группами. Произошли разрывы экономических, культурных и общественных связей. Но во всех переживаемых испытаниях Русская Православная Церковь оставалась со своим народом.

15. Сегодня для объединения общества, укрепления связей между странами с общей историей и культурой принципиально важно усиление роли Русской Православной Церкви как консолидирующего института и гаранта сохранения духовной традиции, предупреждения ее новых разрывов.

16. Необходимо объединить общество, сохранить духовные, культурные и человеческие связи с целью развития церковной и общественной жизни. Важная роль в этом процессе должна принадлежать Церкви.

17. Представители и особенно лидеры любых политических и общественных сил должны осознавать ответственность за последствия своих действий, какими бы благими намерениями они ни руководствовались. Этому нас учит опыт потрясений ХХ века и в особенности 1917 года. В основе любых преобразований должно лежать стремление к консолидации народа, сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, преодолению разобщенности и розни.

18. Следует признать, что Русская Православная Церковь является единственным социальным институтом, не терявшим преемственности на всем протяжении истории стран ее канонической ответственности: дореволюционной истории во всем многообразии ее эпох, советской и постсоветской истории. Причина тому – основание Церкви Богом и Спасителем, и сочетание в ней земных трудов с устремлением к вечному. В историческом бытии это влечет за собой, в том числе, особую роль Церкви в объединении общества и сохранении в нем мира.

Участники форума обращаются с призывом ко всем церковным общинам и организациям активнее использовать опубликованные материалы XXV Международных Рождественских образовательных чтений, в том числе в диалоге с государственной властью и общественными организациями, в деле укрепления духовных основ жизни народа.

Москва

2017 год от Рождества Христова

Патриархия.ru

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