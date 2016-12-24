Из больницы – в зимний мир мечты

Фотопроект «Рождественское желание» переносит тяжелобольных детей с больничных коек в волшебную зимнюю страну чудес, где их встречает Санта-Клаус.

Этот прекрасный проект придумала Карен Олсоп – фотограф из Мельбурна, Австралия. На Рождество она решила подарить больным детишкам из детского госпиталя Monash в Мельбурне незабываемый подарок. Она создала временную фотостудию в больничной палате, пригласила Санту и начала фотографировать маленьких пациентов, создавая разные интересные ситуации.

Затем Олсоп и ее команда эльфов воспользовались фотошопом, чтобы создать волшебный зимний мир мечты для детей на фотографиях. На реализацию проекта ушло в общей сложности 15 часов, и мы уверены, вы согласитесь, что конечный результат стоит каждой секунды.

«Я всегда переживала за детей, которые весь год лежат в больнице и не могут поехать домой, – пишет фотограф на своем сайте. – Я хотела подарить им подарок, который даст им надежду и перенесет их, хотя бы в мечтах…, за пределы больничной палаты. Моей главной целью было возродить веру в светлое будущее для каждого из них».

Перевод с английского Марии Строгановой