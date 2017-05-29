Из мусорного бака полицейский услышал детский плач

25 лет назад калифорнийский полицейский Майкл Буэлна нашел в мусорном баке умирающего новорожденного младенца. Дальше история – совершенно реальная - развивалась как мексиканский сериал.

Младенец как улика

Эта история началась 25 лет назад. Молодой полицейский Майкл Буэлна из городка Санта-Ана возвращался с места преступления. Он тщательно обследовал переулок, где несколько дней назад неизвестные зарезали человека. Мусорный бак, грязь, темнота… Он пытался найти улики – но тщетно. Зато нашел кое-что другое. Вернее – кого.

Ночь выдалась холодной, необычной для Калифорнии. Майкл продрог и решил бросить эту затею с уликами. Но не успел повернуть за угол, как его окликнули. Жильцы (оказывается, они все это время наблюдали за ним издали) слышали, как из того мусорного бака в конце улицы доносился детский плач. Он уже был знаком с этими людьми, опрашивал их в день убийства. Рот на замок, глаза в сторону – разве можно что-то вызнать у этого народца? А теперь, видимо, решили разыграть его.

Но делать нечего – пришлось идти, как ни манил теплый автомобиль припаркованный всего в нескольких метрах.

Майкл приблизился к помойке. Из контейнера и впрямь раздавались какие-то звуки, похожие на кошачье мяуканье.

Так есть, «очевидцы убийства» все же решили подшутить над ним. Но делать нечего, полицейский засучил рукава и принялся рыться в мусоре. Довольно быстро рука его наткнулась на что-то теплое и явно живое. Это оно мяукало, нет, плакало, заходилось в плаче! Крошечный, почти невесомый младенец, слабенький, как котенок – вот кого нашел полицейский Майкл Буэлна вместо пропавших улик.

Спасти Адама!

Судя по всему, родился малыш буквально только что, здесь же, на помойке. Мокрый, синий, пуповина еще на месте. Долго разглядывать его он не мог: крик младенца постепенно переходил в хрип, похоже, надо было спешить.

Майкл прижал ребенка к себе, пытаясь согреть и даже попытался сделать ему что-то вроде искусственного дыхания: в какой-то момент ему показалось, что найденыш перестал дышать.

Помогло – не помогло, разбираться было некогда, но плач прекратился, а дыхание стало более ощутимым. Буэлна бросился к автомобилю, и уже спустя несколько минут был в ближайшей больнице. За это время он придумал имя малышу: Адам. Так его записали в больничных документах, а после – в реестре новорожденных округа Ориндж.

Бригада врачей скорой помощи спасла мальчику жизнь, но ему пришлось остаться в больнице надолго: уж слишком слабеньким был Адам. За это время Майкл успел принять решение: он возьмет ребенка себе. Не беда, что он не женат (дело времени), что работает по 48 часов в сутки (работу можно и поменять). Адам – чудесный мальчик. Врачи сказали, что он совершенно здоров, нуждается лишь в хорошем питании, уходе и любви. К тому же, мама мальчика не объявлялась: трудно ждать от женщины, бросившей ребенка в помойку ледяной ночью, что она передумает.

Органы опеки стали искать Адаму новую семью. Все произошло очень быстро. Майкл даже не успел сообщить о своем желании и начать оформлять документы, как родители были найдены: бездетная пара Элизабет Бартон и Дэниэл Фернандес. Знать они ничего не знали ни о каком Адаме, о том, как это имя подходит одинокому человечку, явившемуся из праха, ниоткуда. Ребенка усыновили и назвали Робином – в честь кого-то из дедушек.

Когда Робин станет взрослым…

У Робина Бартона было прекраснейшее, счастливейшее детство – такое, о котором только можно мечтать. Родители души в нем не чаяли – ведь они так мечтали о ребенке. Но, будучи людьми ответственными, они с самого начала решили, что когда-нибудь расскажут сыну всю правду. Он имеет полное право на это страшное знание – ведь это его жизнь. Конечно, для начала надо подождать, пока мальчик достаточно вырастет, чтобы принять это: подобная информация и для бывалого взрослого может оказаться неопдъемной.

Элизабет с Дэниэлом решили, что «достаточно» – это 24 года. Именно в этом возрасте подросток становится мужчиной – так считали они. Выждав несколько дней после веселого дня рождения, мама с папой рассказали сыну историю про небывало холодную калифорнийскую ночь, мусорный бак и добряка-полицейского, который спас ему жизнь.

«Как его звали?» – только и спросил Робин, немного придя в себя.

«Да кто же знает? – ответила Элизабет, убирая со стола тарелки. – Почти 25 лет прошло».

Между тем

Но Робин-Адам был юношей упрямым и благодарным. Он решил во что бы то ни стало разыскать своего спасителя. Это оказалось довольно сложно, хотя жили они в одном округе, а офицер Буэлна служил в том самом городе Санта-Ана, да и жил в своем прежнем доме. Правда, вышел уже в отставку, устав гоняться за преступниками и решив вместо этого уделять больше внимание саду. Семьей он так и не обзавелся: кто знает, может, маленький Адам был его единственным шансом?..

Иногда 60-летний Майкл вспоминал о мокром холодном тельце, которое нащупал среди отбросов. Интересно, как сложилась жизнь мальчика? Вырастет ли он таким же одиноки, как и он, офицер полиции Майкл Буэлна? Ведь его самого мать тоже бросила в младенчестве – спасибо, правда, что не в помойке.

Журналистам тут делать нечего

Робину исполнилось уже 25, когда он нашел своего полицейского. Долго думал: заявиться без звонка (любит сюрпризы) или все-таки предупредить о своем приезде. Здравый смысл одержал победу, а о готовящейся встрече Бартон оповестил не только Майкла Буэлна, но и журналистов. Не каждый день мексиканские сериалы воплощаются в жизнь, ведь правда?

Телевизионщикам Санта-Аны в тот день было чем поживиться. Все плакали – и Робин, и его родители, и даже сам бравый экс-коп. Потом представителей СМИ и попросили удалиться – сенсация удалась. Робин и его родители остались с Майклом и проговорили несколько часов кряду.

Полицейский рассказывал несостоявшемуся приемному сыну о своем детстве. О том, что у него было еще четверо братьев и сестер. О том, что он совсем не помнит своей мамы, но почему-то перед глазами, когда думает о ней, встает образ ангелоподобной красавицы. Почему? «Мама есть мама, – отвечал сам себе Майкл. – Тебе повезло, что так быстро нашли родителей. Неизвестно еще, какой отец получился бы из меня. Ведь я совершенно не представляю, что это такое – семья». Ему повезло значительно меньше: детство будущий бравый офицер провел в приютах.

Робин, конечно, тоже часто думал, какая она, его мама. Он давно простил ее, ведь благодаря ей у него есть такая прекрасная семья и было такое прекрасное детство.

А вот ей наверняка в жизни повезло гораздо меньше. Юноша был уверен, что она бросила его, боясь скомпрометировать себя, что, скорее всего, у нее были строгие родители и беременность пришлось скрывать. И он не сомневался, что все эти 20 с лишним лет мать пыталась разыскать его.

«Так за чем же дело встало? – улыбнулся Майкл. – Я же коп, хоть и в отставке. Найдем твою мамашу, оглянуться не успеешь».

Эх, мама…

Он подключил свои старые связи, но мать «малыша из мусорного бака» найти оказалось непросто. Та не скрывалась, просто вела слишком специфический образ жизни.

Звали ее Сабрина Диаз. Она сидела в тюрьме – за попытку убийства и жестокое обращение с детьми, которых все же решила оставить себе, а не отнести на помойку. Это был не первый ее срок.

Робин ужаснулся, но от встречи с матерью не отказался. Как знать, может она изменилась, или, по крайней мере, изменится, увидев своего сына – такого красивого и благополучного молодого человека?

К сожалению или к счастью, свидание не состоялось. Сабрина успела отсидеть свой трехлетний срок и была депортирована на родину – в Мексику. Но Робин был упрям. Он позвонил матери по телефону. Разговор получился вялым и бессодержательным – да и о чем, собственно, им было говорить, этим двух совершенно незнакомым людям, которых связывали лишь кровные узы?

Три отца и пять сестер

Между тем Робин и Майкл стали знаменитыми. О них писали в газетах, их показывали по телевидению (помните толпу журналистов, присутствовавшую при их первой встрече?) Сюжет о младенце и полицейском попался на глаза человеку по имени Маркос Меза. Он позвонил на телеканал ABC7 и сообщил, что является биологическим отцом юноши. У них с 19-летней Сабриной был краткий роман, о ребенке он ничего не знал, а сейчас очень хочет его увидеть.

В следующее же воскресенье отец и сын встретились. У Робина оказалось пять сводных сестер! Теперь у него было целых две семьи, два любящих отца – или даже три, если считать Майкла, без которого все это счастье просто не состоялось бы. И убежденный холостяк Майкл Буэлна тоже чувствует себя не таким одиноким и говорит, что считает Робина сыном, которого потерял много лет назад, а теперь нашел.

Екатерина Савостьянова

По материалам www.lifedaily.com