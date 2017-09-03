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Из зоны стихийного бедствия в Приэльбрусье эвакуированы 420 человек

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3 сентября. ПРАВМИР. МЧС эвакуировало 420 человек из зоны ЧС в Приэльбрусье.
Из зоны стихийного бедствия в Приэльбрусье эвакуированы 420 человек
Фото: РИА Новости

«Проводится эвакуация туристов и местных жителей, пожелавших покинуть зону ЧС. За сутки совершено 25 рейсов, перевезено 2 тонны грузов, вывезено более 420 человек, в том числе 77 детей, 19 иностранных граждан», — сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

За прошедшие сутки более 170 спасателей прибыли в зону проведения аварийных работ. Три группы спасателей обследовали более 85 километров берега реки Баксан. Четырьмя вертолетами Ми-8 проводится доставка продуктов питания и предметов первой необходимости в населенные пункты.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате было нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека. Обнаружено тело одного погибшего. От внешнего мира оказались отрезанными более 500 туристов, их эвакуируют на вертолетах.

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