Из зоны стихийного бедствия в Приэльбрусье эвакуированы 420 человек

3 сентября. ПРАВМИР. МЧС эвакуировало 420 человек из зоны ЧС в Приэльбрусье.

«Проводится эвакуация туристов и местных жителей, пожелавших покинуть зону ЧС. За сутки совершено 25 рейсов, перевезено 2 тонны грузов, вывезено более 420 человек, в том числе 77 детей, 19 иностранных граждан», — сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

За прошедшие сутки более 170 спасателей прибыли в зону проведения аварийных работ. Три группы спасателей обследовали более 85 километров берега реки Баксан. Четырьмя вертолетами Ми-8 проводится доставка продуктов питания и предметов первой необходимости в населенные пункты.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате было нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека. Обнаружено тело одного погибшего. От внешнего мира оказались отрезанными более 500 туристов, их эвакуируют на вертолетах.