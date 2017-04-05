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Изначально заподозренный в теракте мужчина лишился работы

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5 апреля. ПРАВМИР. Андрей (Ильяс) Никитин, обвиненный в организации теракта, лишился работы.
Изначально заподозренный в теракте мужчина лишился работы

«Сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального следственного комитета», – сообщил Никитин изданию IslamNews.

По словам мужчины, история с обвинениями в терроризме, сильно осложнила ему жизнь.

«Меня, моих близких и друзей повсюду выслеживают репортеры, которые ранее уже называли меня террористом. В итоге я не могу даже предпринять попытку улететь. Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью», – сказал Никитин.

После теракта, случившего в понедельник в петербургском метро, ряд СМИ, включая государственные холдинги, распространили фотографию Андрея Никитина, как потенциального террориста. Фото было размещено со ссылкой на источник в полиции.

После этого Никитин сам явился в отделение полиции и дал пояснения. После этого все подозрения с него были сняты.

Во вторник Андрей Никитин попытался улететь домой в Башкирию, однако его не пустили на борт, поскольку пассажиры отказались лететь с ним одним рейсом.

Андрей Никитин – верующий мусульманин, гражданин России. В исламе он принял имя Ильяс. Раньше жил в Новом Уренгое, окончил высшее военное учебное заведение в Рязани. Имеет воинское звание капитана, проходил службу в Чечне. Работал дальнобойщиком, перевозил особо опасные грузы.

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