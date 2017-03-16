Извинения блогера Соколовского «не впечатлили» представителей епархии

16 марта. ПРАВМИР. Блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в храме в Екатеринбурге, извинился только перед одним человеком, а не теми группами населения, которых оскорбил в своих видеороликах, считают в епархии.

«Я не присутствовал в суде, у меня пока нет свидетельств о том, что, как говорил Соколовский и почему. Озвучу мысль о том, что если бы Руслан Соколовский оскорбил лично только одного иерея Виктора Явича и принес перед ним извинения, то Виктор Явич, конечно, мог бы вот этим прощением разрешить ситуацию», — сообщил РИА Новости глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской митрополии епископ Евгений (Кульберг).

Однако, по словам священнослужителя, «достаточно широкий спектр» деяний Соколовского затрагивал различные группы граждан, в том числе и православных верующих. Епископ считает уместным, чтобы блогер «обратил свои слова извинения к тем категориям населения, которые были политы грязью его публичными выступлениями в интернете».

Адвокат блогера Станислав Ильченко сообщил в среду, что Соколовский извинился перед настоятелем храма «Большой Златоуст» Виктором Явичем, который считает себя оскорбленным роликами молодого человека.

Кроме того, на первом заседании суда Соколовский попросил прощения у тех, кого оскорбили его ролики. «Ролики, которые я создавал, я создавал в критических и полемических целях, и у меня не стояло задачи оскорбить кого бы то ни было. Если кто-то оскорбился, то безусловно прошу у этих людей прощения, потому что цели оскорбить у меня не было», – сказал Соколовский, выступая в суде.

Ранее в епархии неоднократно подчеркивали, что будут ходатайствовать о смягчении наказания блогеру в случае его публичного раскаяния за содеянное.

Летом 2016 года разместил в интернете видеоролик о том, как он ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Это видео вызвало общественный резонанс.

Всего блогер разместил девять видеофайлов в YouTube с мая 2013 года по сентябрь 2016 года, которые согласно экспертизам содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды.

Соколовскому инкриминируется девять эпизодов по статьям о возбуждении ненависти либо вражды, семь по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также один эпизод по статье о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Соколовский находится под домашним арестом.