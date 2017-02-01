Изъятые из семьи Дель дети появились в банке данных на усыновление

1 февраля. ПРАВМИР. Дети из приемной семьи Светланы Дель появились в московском региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

В частности, в базе нашли 4 из 10 изъятых детей. Речь идет о 5-летней Милане, 6-летнем Сергее и 7-летних Сергее и Артеме. На появление детей в банке данных обратили внимание участники группы «Верните детей Дель» в фейсбуке.

10 января работники детского сада обнаружили на теле одно из усыновленных семьей Дель детей следы побоев, которые, с его слов, ему нанес отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение. Впоследствии сотрудники органов опеки и попечительства Москвы изъяли из семьи 10 детей, двоих адвокатам удалось вернуть в семью. Отец побои отрицает.

1 февраля по иску Михаила и Светланы Дель с требованием вернуть приемных детей Зеленоградский суд проведет досудебную подготовку.