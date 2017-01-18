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К 100-летию Октябрьской революции по России повезут мощи новомучеников

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18 января. ПРАВМИР. Ковчег с мощами святых новомучеников, погибших за веру после революции в России, провезут по стране к столетию Октябрьской революции, сообщил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
К 100-летию Октябрьской революции по России повезут мощи новомучеников
Фото: СПб Митрополия

«Святки заканчиваются, и начинается работа. Время летит незаметно, вот и начался следующий год. Он будет таким же насыщенным событиями, как и предыдущий. Главные темы, которые мы будем обсуждать в нынешнем году, – 100-летие революции 1917 года или, как еще говорят, переворота, и 100-летие восстановления патриаршества», – приводятся слова Варсонофия на сайте митрополии.

Владыка сообщил, что идет работа по изготовлению ковчега для мощей всех новомучеников, останки которых были обретены. Он проедет по всем епархиям Русской Православной Церкви.

Более тысячи погибших за веру в послереволюционные годы причислены к лику новомучеников. В их числе – Николай II, его супруга Александра Федоровна и пятеро детей.

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