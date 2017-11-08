КАФ: Благотворительностью занимаются две трети россиян

8 ноября. ПРАВМИР. Две трети жителей России (67%) жертвовали деньги благотворительным организациям или работали волонтерами в 2017 году.

Данные об этом опубликованы Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ» в ежегодном отчете по итогам участия россиян в частной благотворительности.

Денежные пожертвования совершали более половины жителей страны, при этом женщины отдают деньги на благотворительность чаще, а мужчины жертвуют более крупные суммы. Типичная сумма пожертвования составила 2000 рублей. Чаще всего деньги переводят с помощью смс-сообщений, реже используются кредитные карточки и денежная помощь наличными.

Волонтерской деятельностью в 2017 году занимался каждый пятый житель России (22%). При этом чаще всего люди работали добровольцами в пользу НКО или религиозных организаций. Большинство волонтеров – это молодые люди от 18 до 34 лет с более низким семейным доходом.

«Исследование демонстрирует стабильные показатели вовлеченности россиян в благотворительность. Интересно, что молодые люди хотят заниматься благотворительностью, потому что это помогает им чувствовать себя лучше и быть примером для других», – отмечает директор Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» Мария Черток.

По данным исследования, россияне активнее всего помогают детям (58%). На втором месте по популярности помощь религиозные организации (30%), на третьем – помощь бедным (28%), на четвертом – помощь животным (20%).

Научные исследования, защита прав человека и психическое здоровье интересуют россиян с точки зрения благотворительности намного меньше – каждое из этих направлений набрало только по 1%.

47% опрошенных заявили, что помогают, поскольку им небезразлична проблема. Примерно столько же людей (43%) отметили, что хотят поддержать менее благополучных людей, чем они сами.

В основу исследования лег опрос КАФ, проведенный с помощью онлайн-интервью с 6 по 17 июля 2017 года. Участие в нем приняли 1002 человека.