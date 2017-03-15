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Как дети “помогли” отцу дать интервью BBC: 84 миллиона просмотров (+видео)

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Эксперт по Южной Корее профессор Роберт Келли целый день давал радио- и тв- интервью из своего дома в Пусане - втором по величине городе республики Корея. Под конец этого долгого дня у него было запланирован еще один выход в прямой эфир по скайпу для BBC в семь вечера. Он сделал глоток содовой, поправил галстук и уселся перед компьютером – официальный верх: пиджак и галстук и свободный низ: удобные джинсы. К сожалению, и эта оплошность стала роковой, он забыл запереть дверь в кабинет.
Как дети “помогли” отцу дать интервью BBC: 84 миллиона просмотров (+видео)

Вирусный ролик BBC, в котором интервью профессора Роберта Келли прерывают его маленькие дети, стал объектом массового сетевого умиления и совершенно и затмил главную новость, ради которой это интервью собственно и давалось – импичмент президента Кореи.

– Это комедия ошибок – сказал мистер Келли в интервью The Wall Street Journal.

Когда начался эфир, жена профессора была в гостиной и смотрела его выступление по телевизору. Она записывала эфир на телефон для семейной хроники.

Когда началось интервью, четырехлетняя дочка профессора Марион запрыгала от восторга, увидев папу на экране. А потом она сообразила откуда говорит папа и отправилась его искать. Она была в отличном настроении – сегодня у нее был день рождения, и утром в детском саду был большой праздник по этому поводу. Восьмимесячный Джеймс побежал на ходунках за своей сестренкой. Он все время бегал за ней попятам. А миссис Ким продолжала снимать мужа на телефон с экрана ТВ.

И вот Марион тут как тут – зашла в кабинет папы в ярком желтом свитере.

Как только открылась дверь, и в комнату забежала моя дочь Марион, одетая в ярко-желтый свитер, я увидел ее отражение на экране монитора. Она была в игривом настроении после школьного праздника.

Самое забавное – походка Марион. Она шла переваливаясь и важничая, и сразу направилась к папе.  

Мистер Келли постарался не рассмеяться и попытался тихонько отодвинуть дочку левой рукой, направив ее к игрушкам, которые лежали около надувного матраса. Он подумал, что BBC смогут потом вырезать эту часть комнаты. Но уловка не сработала. Марион облокотилась на стол и встала рядом с папой. И плюс ко всему – в дверях появился Джеймс на ходунках.

Мистер Келли мужественно продолжал давать комментарий о внутренних проблемах южнокорейской политики, а Джеймс плавно пересекал комнату.

– И здесь я понял, что все кончено.

В героической попытке спасти ситуацию в кабинет влетела миссис Ким. Поскользнулась, проползла по деревянном полу в носках и попыталась забрать детей. В корейских домах тапочки не носят, а обувь оставляют у дверей. Миссис Ким пыталась не попадать в зону камеры. Оказывается, прямой эфир шел с небольшой задержкой, и она не сразу поняла, что дети проникли в кабинет.

– Обычно он запирает дверь, и дети, увидев, что дверь закрыта, возвращаются ко мне. Но в этот раз все пошло не так. Полный хаос, – рассказала она.

Видео получило 84 миллиона просмотров на страничке BBC в Facebook и разлетелось по всему миру в новостных заметках и постах.  

Большинство умилялись, но видео также стало поводом для серьезных дискуссий о том, как люди воспринимают азиатских женщин и какие стереотипы по поводу отцовства по-прежнему существуют в обществе. Многие решили, что миссис Ким – няня.

Кевин Кох, ветеран журналистики из Гонконга, говорит, что это видео – пример несовершенства прямых эфиров. Когда случаются срочные события, СМИ пытаются поскорее найти экспертов, и поэтому домашние интервью по скайпу стали обычным делом. Но некоторые прямые эфиры из дома совершенно не отвечают стандартам, и не имеют никакого сравнения с заранее записанным материалом. Она также похвалила мистера Келли за то как он справился с ситуацией.

Профессор и его жена в это время были в шоке. Они решили, что мистера Келли больше не позовут на телевидение.

– Мы сказали друг другу: вау, что же теперь будет? Но конечно вина полностью на мне, я не запер дверь, – говорит мистер Келли.

Он сразу же принес письменные извинения BBC, но уже через пятнадцать минут ему позвонил журналист и попросил разрешения опубликовать видео.

Сначала супруги отказалась, они не хотели, чтобы люди смеялись над их детьми. Но журналист уговорил их. И уже через пару часов стало ясно, что это видело полностью изменило жизнь семьи.

Твиттер и Facebook мистера Келли просто обвалили комментарии и подписчики. На следующий день он был вынужден поставить телефон в самолетный режим, так как количество звонков и е-мейлов просто зашкаливало.

– Я допустил небольшую оплошность и превратился в звезду ютуба. Это просто смешно.

Всю субботу супруги думали что делать с внезапно свалившейся на них популярностью. Семье последовало множество предложений от ведущих мировых телекомпаний, их приглашали в шоу, просили дать интервью… Журналисты даже выследили родителей профессора в восточной части Квиленда.

– Мы забаррикадировались и просто не знали что делать, – говорит мистер Келли.

Во время интервью на руках у мистера Келли сидит его сын и колотит кулаками по столу и клавиатуре. А дочка сидит на руках у мамы и играет с карандашами.

Профессор рассказывают, что конечно они не ругали детей.

– Это было ужасно мило. Я ведь видел видео, как и все остальные. Моя жена всегда оберегает меня от подобных ситуаций. Было очень забавно. Если вы посмотрите внимательнее, вы заметите, что я едва сдерживаю смех.  

В среду мистер Келли и его семья планируют провести пресс-конференцию в местном университете, чтобы ответить на вопросы корейских СМИ. Они считают очень важным, что это видео показывает жизнь обычной семьи, без прикрас.

– Конечно я был в шоке и чуть не умер от стыда, но мои дети должны знать, что всегда могут спокойно зайти к папе в кабинет – сказал мистер Келли.

По материалам Wall Street JournalAleteia

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