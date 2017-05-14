О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Как дрессировать престарелых родителей

|
Как сделать пожилых родителей пригодными к употреблению, рассказал психолог на канале “Культура”. Что думают о советах по воспитанию родителей… наши дети.
Как дрессировать престарелых родителей

Очертим границы своей драгоценной личности

Из кухни доносятся какие-то странные возгласы – это мальчик Петя полемизирует с каналом “Культура”. Пошла полюбоваться.

Культурный канал показывает весьма чрезвычайно успешного и раскрученного психолога. Вышеозначенный рассказывает, как безопасно получить удовольствие от общения с престарелыми родителями. Сразу обговариваются возрастной диапазон и прочие параметры: 60-70 лет, не в маразме, без деменции. Не удержалась, поглядела в интернете: скоро-скоро сам знаменитый психолог переступит роковой рубеж, после которого, хошь-не хошь, а тебе – блямс на лоб клеймо “престарелого родителя”.

Специалист по человеческим отношениям не обещает, что будет просто, но обещает научить как. Перво-наперво нужно запастись терпением, а потом уже можно (и нужно) приступать к дрессировке.

Дрессируем “престарелых родителей” следующим образом: сначала очерчиваем границы своей драгоценной личности – куда же без них, родимых. Например, мамочка желает знать, надели ли вы шарфик, и не желает знать, что вы уже выросли и имеете право сидеть голым на снегу, не спрашивая у мамы позволения.

Тогда надо маме сказать следующее: Дорогая мамочка, я тебя очень люблю, но ты больше НИКОГДА не будешь говорить со мной так!

Запись для мамы – на неделю вперед

В дальнейшем, стоит только мамочке открыть рот про шарфик (или, там, печеночку, которую полезно употреблять регулярно), вы ей сразу: “Извини, мамочка, но всего доброго!”. И безотлагательно шмяк трубку. И так – сколько угодно раз.

Или, например, “престарелая” мамочка приехала к вам в гости без предупреждения. В этом случае вы ей тоже сразу: Простите, мама, но вы не отзвонились предварительно! У меня тут, может, запись на неделю вперед.

Мама такая (дрожащим голосом): “Что же мне теперь, уезжать?!”

А вы такой (любящим голосом): “Да, мама, именно, и до свидания!”

Не пройдет и месяца – утверждает светило и мерцало – как выдрессированные таким образом “престарелые родители” станут вполне пригодны к употреблению.

Так после какого же возраста пора кончать с уважением как таковым и переходить к  “уважительной дрессуре”? Возрастной ценз четко прописан – 60-70 лет, без маразма и деменции (те, кому за 70, видимо, дрессировке поддаются плохо, а раз так, лучше бы их вообще посадить на цепь – во избежание).

Попробуем теперь ради эксперимента обратить время вспять и поставить на место “престарелых родителей” собственных детей. Так и слышу возмущенный хор в ответ: деток, мол, надо любить и воспитывать, а не любить и дрессировать.

Старички же наши, согласно рассматриваемой нехитрой психологической концепции, представляют собой что-то вроде промежуточного звена между домашними питомцами и несмышлеными карапузами, которым проще позволить несколько раз обжечься об печку, чем долго объяснять, что печка горячая.

Фото: yuryipsheni4nyi.com

Фото: yuryipsheni4nyi.com

Вредные советы для взрослых

Мальчик Петя слушал-слушал психолога, выпучив глаза, а потом как закричит:

–  Мама, это что такое? Это вредные советы для взрослых?!

– Вроде того, – отвечаю.

Казалось бы, мотай отрок на ус, хватай на вооружение – жизнь скоротечна, не успеешь оглянуться, как и тебе, глядишь, пригодится.

Однако чем дальше углублялся знаменитый психолог в тонкости дрессировки, тем больше кипятился мальчик Петя. Для нежного детского сознания сама мысль, что кто-то прогонит маму из дома, приди она без звонка, или станет воспитывать дедушку, “вежливо и методично” швыряясь трубкой, нестерпима.

Конфликт между тем, что закладываем мы сами, твердя изо дня в день про уважение к старшим, и “правилами выживания” в компании престарелых родителей,  делает нас в детских глазах, хотим мы того или нет,  либо лжецами, либо лицемерами.

Под конец передачи отрок совсем разобиделся. “Иди-иди отсюда, – кричит он маститому советчику, – со своими родителями так поступай!”.

Ничего не ответил телевизор разгневанному мальчику Пете, да и что тут скажешь…

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
«Отнеситесь к соседке по-человечески и научите этому ребенка»
«Отнеситесь к соседке по-человечески и научите этому ребенка»
Протоиерей Александр Ильяшенко

Комментарий священника Александра Ильяшенко к интервью Димы Зицера

Протоиерей Александр Ильяшенко: Почитание родителей всегда являлось фундаментом, на котором держится семья
Протоиерей Александр Ильяшенко: Почитание родителей всегда являлось фундаментом, на котором держится семья
Новостная служба "Православие и мир"

В литовских школах стали отказываться от слов «мать» и «отец». В системе электронных дневников вместо указания…

Матушка Ольга Юревич: Спасать семью нужно в первую очередь в своем доме
Матушка Ольга Юревич: Спасать семью нужно в первую очередь в своем доме
Анастасия Коскелло

Лично мне кажется, что эта тоска по большой семье, где три поколения дружно живут под одной…

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
14% собрано / 4090250.28 руб. осталось
Владимир Черевач: снова научиться ходить и говорить
Владимир Черевач: снова научиться ходить и говорить
97% собрано / 33200 руб. осталось
Статьи Дня
Открытое письмо Руслану Соколовскому
Анна Данилова

Главного редактора Правмира Анны Даниловой

Не сидите у воды, как мертвые
Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев)

Люди хотят своими глазами увидеть в вас вечную жизнь

«Холокост и репрессии – бунт человека против Бога»
Ирина Языкова

Библейские пророки и трагедии ХХ века – на одной выставке Лилии Ратнер

самое читаемое

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома25,619

Три улыбки21,180

Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству13,368

С первого класса они всего лишь статисты11,444

Как отвоевать личное пространство в многодетной семье8,692

10 ответов для тех, у кого только что обнаружили рак6,514

Досадная четверка из-за коньяка5,746

Я превратился в беспомощного мальчика5,702

Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида4,220

Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком3,423

лучшие авторы

Новостная служба20,914

Оксана Головко20,665

Инокиня Евгения (Сеньчукова)18,236

Архимандрит Андрей (Конанос)11,590

Редакция портала "Православие и мир"11,566

Анна Данилова10,114

Денис Ахалашвили7,865

Екатерина Савостьянова5,678

Сергей Анашкевич3,501

Протоиерей Кирилл Каледа3,208

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть