Как дрессировать престарелых родителей

Как сделать пожилых родителей пригодными к употреблению, рассказал психолог на канале “Культура”. Что думают о советах по воспитанию родителей… наши дети.

Очертим границы своей драгоценной личности

Из кухни доносятся какие-то странные возгласы – это мальчик Петя полемизирует с каналом “Культура”. Пошла полюбоваться.

Культурный канал показывает весьма чрезвычайно успешного и раскрученного психолога. Вышеозначенный рассказывает, как безопасно получить удовольствие от общения с престарелыми родителями. Сразу обговариваются возрастной диапазон и прочие параметры: 60-70 лет, не в маразме, без деменции. Не удержалась, поглядела в интернете: скоро-скоро сам знаменитый психолог переступит роковой рубеж, после которого, хошь-не хошь, а тебе – блямс на лоб клеймо “престарелого родителя”.

Специалист по человеческим отношениям не обещает, что будет просто, но обещает научить как. Перво-наперво нужно запастись терпением, а потом уже можно (и нужно) приступать к дрессировке.

Дрессируем “престарелых родителей” следующим образом: сначала очерчиваем границы своей драгоценной личности – куда же без них, родимых. Например, мамочка желает знать, надели ли вы шарфик, и не желает знать, что вы уже выросли и имеете право сидеть голым на снегу, не спрашивая у мамы позволения.

Тогда надо маме сказать следующее: Дорогая мамочка, я тебя очень люблю, но ты больше НИКОГДА не будешь говорить со мной так!

Запись для мамы – на неделю вперед

В дальнейшем, стоит только мамочке открыть рот про шарфик (или, там, печеночку, которую полезно употреблять регулярно), вы ей сразу: “Извини, мамочка, но всего доброго!”. И безотлагательно шмяк трубку. И так – сколько угодно раз.

Или, например, “престарелая” мамочка приехала к вам в гости без предупреждения. В этом случае вы ей тоже сразу: Простите, мама, но вы не отзвонились предварительно! У меня тут, может, запись на неделю вперед.

Мама такая (дрожащим голосом): “Что же мне теперь, уезжать?!”

А вы такой (любящим голосом): “Да, мама, именно, и до свидания!”

Не пройдет и месяца – утверждает светило и мерцало – как выдрессированные таким образом “престарелые родители” станут вполне пригодны к употреблению.

Так после какого же возраста пора кончать с уважением как таковым и переходить к “уважительной дрессуре”? Возрастной ценз четко прописан – 60-70 лет, без маразма и деменции (те, кому за 70, видимо, дрессировке поддаются плохо, а раз так, лучше бы их вообще посадить на цепь – во избежание).

Попробуем теперь ради эксперимента обратить время вспять и поставить на место “престарелых родителей” собственных детей. Так и слышу возмущенный хор в ответ: деток, мол, надо любить и воспитывать, а не любить и дрессировать.

Старички же наши, согласно рассматриваемой нехитрой психологической концепции, представляют собой что-то вроде промежуточного звена между домашними питомцами и несмышлеными карапузами, которым проще позволить несколько раз обжечься об печку, чем долго объяснять, что печка горячая.

Вредные советы для взрослых

Мальчик Петя слушал-слушал психолога, выпучив глаза, а потом как закричит:

– Мама, это что такое? Это вредные советы для взрослых?!

– Вроде того, – отвечаю.

Казалось бы, мотай отрок на ус, хватай на вооружение – жизнь скоротечна, не успеешь оглянуться, как и тебе, глядишь, пригодится.

Однако чем дальше углублялся знаменитый психолог в тонкости дрессировки, тем больше кипятился мальчик Петя. Для нежного детского сознания сама мысль, что кто-то прогонит маму из дома, приди она без звонка, или станет воспитывать дедушку, “вежливо и методично” швыряясь трубкой, нестерпима.

Конфликт между тем, что закладываем мы сами, твердя изо дня в день про уважение к старшим, и “правилами выживания” в компании престарелых родителей, делает нас в детских глазах, хотим мы того или нет, либо лжецами, либо лицемерами.

Под конец передачи отрок совсем разобиделся. “Иди-иди отсюда, – кричит он маститому советчику, – со своими родителями так поступай!”.

Ничего не ответил телевизор разгневанному мальчику Пете, да и что тут скажешь…