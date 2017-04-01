Как Евгений Евтушенко в церкви стихи читал (видео)

За два года до смерти Евгений Евтушенко впервые прочел свои стихи в церкви. 24 мая, в День славянской письменности и культуры, прошел творческий вечер поэта в Свято-Иверском храме поселка Теплое, Тульской области.

«Евгений Александрович имеет духовно-нравственное основание выступить у нас, ведь здесь жила его няня тетя Нюра (Анна Никитична Маркина). Она его воспитала, поэтому мы давно общаемся с этим выдающимся деятелем культуры. Он приезжал сюда, когда его няня была жива, а потом, когда ее не стало, приезжал на ее могилу. Анна Никитична перед смертью передала в наш храм свои иконы, и Евгений Александрович хочет таким образом почтить ее память. А у нас как раз 24 мая будет Праздник славянской письменности и культуры, в память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. И мы эту встречу с поэтом приурочили к этому дню. Он почитает у нас в храме стихи», — рассказывал накануне настоятель храма протоиерей Валентин Дудин.

На встрече в Иверском храме поэт вспоминал о своей няне в стихах:

– Спасибо моей няне Нюре –

за то, что я в литературе.

И еще:

– Я по наказу Нюры

не распускаю нюни…

Встреча продолжалась почти три часа – прихожане никак не хотели отпускать поэта. А когда Евтушенко уезжал, то подарили ему молитвенник няни Нюры и свечку, с которой она молилась. Поэт молитвенник поцеловал. И улыбнулся тепло.

По материалам сайта Свято-Иверского храма поселка Теплое.