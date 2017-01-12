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В первый раз не посадят – разбираем законопроект о семейном насилии

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о переводе домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. Такой вид ответственности предлагают устанавливать лишь за первый случай домашнего насилия. Второй и последующий случаи будут преследовать по уголовной статье.
В первый раз не посадят – разбираем законопроект о семейном насилии
Фото: Getty Images

Что такое побои?

Под “побоями” законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Это несколько или множество ударов, следствием которых могут быть ссадины, синяки и кровоподтеки.

Какова ответственность за побои сейчас?

В настоящее время побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицируются как административное правонарушение, а за побои в семье предусмотрена уголовная ответственность, они являются преступлением.

За преступление по статье 116 УК РФ закон устанавливает следующие наказания: обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев.

Наказание по административной статье 6.1.1. КоАП РФ заключается в наложении штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо аресте на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательных работах на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.

Что изменится, если новый закон примут?

В случае если проект будет принят, лицо, впервые нанесшее побои близкому человеку, не будет привлечено к уголовной ответственности и будет наказано в соответствии с административной статьей.

Однако второе и последующие избиения в семье будут считаться уголовными преступлениями.

Почему решили изменить статью?

В июле 2016 года изменения в УК РФ перевели побои из уголовных в разряд административных правонарушений, при этом оставляя побои, совершенные близкими родственниками, в сфере уголовного преследования.

По мнению ряда законодателей, вызывал недоумение тот факт, что конфликты внутри семьи являются уголовным преступлением, а те же действия, совершенные на улице, — административным правонарушением.

“Если вы шлепнули своего расшалившегося малыша, вам грозит до двух лет лишения свободы. А если ваш сосед побил вашего ребенка — все закончится административным наказанием, — обеспокоена замглавы комитета Совфеда по законодательству Елена Мизулина. По ее мнению рассматриваемый законопроект позволяет исправить ситуацию с необоснованным вмешательством в семейные дела в случае, если у ребенка замечены ссадины и синяки.

Один раз шлепнуть ребенка – преступление?

По мнению адвоката Евгения Зайцева, не могут подвергаться преследованию родители, которые “один раз шлепнули” ребенка в воспитательных целях.

«Побои – это несколько ударов, они недаром стоят в УК РФ во множественном числе. Один раз шлепнуть ребенка – это не административная и не уголовная ответственность.

Другое дело, если удар нанес значительный вред здоровью или побои были систематическими.

В случае же с избиением чужого ребенком играет роль не факт родства, а факт малолетства – это является отягчающим обстоятельством», – считает он.

Смягчение ответственности не развяжет руки «домашним тиранам»?

Этого опасаются некоторые законодатели. Депутаты фракции КПРФ внесут поправки ко второму чтению законопроекта, согласно которым уголовную ответственность за побои в отношении детей и беременных женщин предлагается сохранить.

При этом предлагается не учитывать количество раз, которое были совершены побои и иные насильственные действия, причинившие боль.

Фракция поддержит новый законопроект, если поправки будут приняты, сообщил замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

Закон – одинаков для всех?

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович заявил, что любое проявление насилия неприемлемо, однако считает, что наказание должно быть одинаковым, что в семье, что за ее пределами.

“Все должны понимать, что ни детей, ни женщин, ни мужчин, ни стариков бить нельзя – здесь никаких вопросов быть не может. Все разговоры о том, что можно бить детей в качестве воспитания – это все из какого-то позднего средневековья и это неприемлемо. Я считаю, что наказание должно быть и в семье и вне семьи одинаковым, и если вне семье на сегодня подобное происшествие квалифицируется как административное нарушение, то, может быть и в семье его можно расценивать также”, – сказал он.

Подготовила Ирина Якушева

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