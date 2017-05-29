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Шесть человек погибли при урагане в Москве

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29 мая. ПРАВМИР. Шесть человек погибли в результате урагана, обрушившегося в понедельник на Москву.
Шесть человек погибли при урагане в Москве

В результате ненастья один человек погиб на Кировоградской улице, один на площади Джавахарлала Неру, еще один на Андреевской набережной. Кроме того, два человека погибли на Кедровой улице и еще одном в районе станции метро «Университет», сообщает Интерфакс.

«В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших. Разрушительный ураган повалил несколько сотен деревьев. Принимаем необходимые меры по ликвидации последствий стихии», – написал мэр Москвы Сергей Собянин в твиттере.

Из-за упавших деревьев затруднено движение аэроэкспрессов в аэропорт «Внуково» и увеличены интервалы движения на Филевской линии метрополитена. Деревья также заблокировали выезд из подмосковной резиденции премьер-министра Дмитрия Медведева. Кроме того, ветер сорвал крыши домов. На Новорижском шоссе от ветра рухнула пирамида.

Ураган может продлиться до вечера понедельника и принести до трети от месячной нормы осадков. Порывы ветра достигают 16 метров в секунду.

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