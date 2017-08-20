Как мы становимся должниками перед Богом

Слово архимандрита Кирилла (Павлова) в неделю 11-ю по Пятидесятнице.

Прощение – такое легкое средство к оправданию грехов

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его (Мф. 18, 35).

Дорогие братия и сестры! Господь наш Иисус Христос неоднократно в Евангелии учит о прощении обид ближним, чтобы и нам были прощены наши грехи.

Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Мф. 6, 14-15) – сие средство к оправданию от грехов самое легкое, вполне доступное для всех и всегда зависящее от нашей воли.

Казалось бы, что по указанию такого легкого средства к оправданию все грешники должны воспользоваться им для своего спасения и в обществе христианском не останется ни единого грешника.

Но Господь Сердцеведец предвидел, что страстное, самолюбивое и злопамятливое сердце человеческое менее всего способно покориться этой заповеди смирения и кротости, что даже между самими последователями Его многие будут глухи к слышанию и косны к исполнению сей спасительной заповеди, – поэтому Господь находил нужным многократно говорить об этом.

Одним из таких возвышенных поучений о прощении обид является притча, которая была предложена в прочитанном ныне Евангелии. Для своего назидания повторим ее содержание.

Господь бывает немилостив к нам, если мы сами немилостивы

Во время беседы Господа с учениками о том, как надо поступать, когда согрешит перед нами в чем-либо брат наш, святой апостол Петр, слушая слово о прощении обид, спросил Господа: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз (Мф. 18, 21-22).

То есть сколько бы раз ни согрешил перед тобою брат твой, должно прощать ему всегда, тем более никогда и ни в каком случае не должно мстить ему. И в подтверждение этой заповеди Господь сказал нам чудную притчу – изобразил учение Свое в примере одного неоплатного должника, который был уже прощен и помилован, но за жестокость к собрату своему снова предан жестокому мучению – чтобы нам легче было видеть, что бывает с теми, которые не прощают ближним согрешений их, и чтобы мы поняли, что произойдет в подобном случае с нами:

Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему.

Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.

Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Т!ак и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его (Мф. 18, 23-35).

Притча эта научает нас, дорогие братия и сестры, той истине, что Господь бывает немилостив к нам, если мы сами немилостивы. Он не прощает согрешений наших, если мы сами не прощаем ближним согрешений их против нас. Для назидания разберем эту притчу.

Как мы становимся должниками перед Богом

Царство Божие во многом похоже на земные царства человеческие, ибо оно есть прообраз всех человеческих царств. И как в царствах земных есть царь и есть подданные, так и в Царстве Божием есть Царь – Господь наш Иисус Христос, Который есть Царь царям и Господь господствующим.

И есть подданные – все мы, верующие во имя Господа Иисуса Христа, искупленные Его честною Кровию от вечной погибели и за то обязавшиеся при крещении во имя Его веровать в Него, как в единого истинного Бога со Отцем и Святым Духом, любить Его от всего сердца и от всей души, почитать Его и поклоняться Ему, как Господу, Владыке и Творцу, повиноваться и служить Ему со всем усердием и ревностью во все дни жизни нашей.

В царствах земных есть законы и постановления, которыми определяется круг действий подданных, и в Царстве Божием есть закон Божий, который определяет волю Божию и учит нас, как вести себя по отношению к Царю своему Христу, и к ближним нашим, чтобы заслужить милость Царя и не подвергнуться Его гневу и наказанию.

Как в царствах земных царь временами требует от своих подданных отчета в исполнении возложенных на них обязанностей, так и в Царствии Божием Господь востребует от нас отчета во всех мыслях и желаниях, словах и делах наших. Для этого предуставлен от века страшный славный день Суда и воздаяния. Но и прежде этого всеобщего Суда, Господь потребует от нас отчета в день смерти нашей, когда душа наша, разлучившись с телом, явится в мир духов.

Во всякую минуту нам должно быть готовыми к смерти и суду Божию, потому нам и заповедуется испытывать свою совесть ежедневно и не только приносить покаяние в известные времена, но и всю жизнь свою проводить в покаянии, чтобы смерть ни в какое время не застала нас нераскаянными.

Не воздавая должной дани царю и не исполняя своих обязанностей, подданный становится должником царя, и чем более он так поступает, тем более возрастает его долг. Так и подданный Царя Небесного, если не исполняет того, что требует от него закон Божий, становится должником перед Богом.

Возьмем для примера хотя бы один день из жизни своей и сосчитаем, что сделано и что не сделано вопреки закону Божию и нашей собственной совести. Все мысли, намерения, мечты, предположения, которые непрестанно роятся в нашем уме; все желания, стремления, влечения, которыми живет наше сердце, – все это плод свободной деятельности нашей души и все это подлежит отчету перед Судией Сердцеведцем. Вспомним и все слова свои, ибо за каждое праздное слово, которое рекут люди, придется давать ответ в День Судный.

И какой же тяжкий долг составится из одного прожитого дня! И насколько же великим составится этот долг в продолжение всей прожитой жизни! И кто из нас может думать о себе, что он меньший должник перед правосудием Божиим, чем упоминаемый в притче должник перед царем своим?

Достойно ли сострадания жестокое сердце

Не имея чем заплатить свой долг, должник из притчи падает пред государем и умоляет, чтобы он потерпел его. Так надобно поступать и нам, грешным, если желаем очиститься от грехов своих. Каждый грех ужасен первее всего тем, что оскорбляет величие и святость Божию; тем, что нарушает закон, которым держится нравственный порядок мира; тем, что возмущает покой и мир Царства Божия.

Поэтому сами по себе мы не можем загладить своих грехов. Только живая вера в Господа нашего Иисуса Христа, пострадавшего за грехи наши, одно живое упование на силу Креста Его, одно искреннее раскаяние во грехах своих, одна молитва сердца сокрушенного и смиренного – могут загладить тяжкую вину грехов наших и оправдать нас благодатию Христовой.

Только искренне кающимся Отец Небесный прощает даром все грехи их, ради крестных страданий и смерти Единородного Своего Сына.

Что же делает прощенный и помилованный должник? Найдя своего товарища, который был должен ему сто динариев, он начинает его душить и отдает в темницу. Не так ли поступаем и мы, когда, помилованные Отцом Небесным, гневаемся и злобствуем за малое оскорбление, нанесенное нам нашим братом или сестрою, преследуем и язвим его всеми средствами, лишь бы очернить и обвинить обидевшего?

Жестокость лукавого раба по отношению к своему товарищу стала известна царю. Так и наши взаимные памятозлобные и мстительные чувства ведомы Господу. Неотступные наши приставники – святые Ангелы, видя нашу жестокость друг к другу, с прискорбием возвещают об этом Отцу Небесному, так что ни одно гневливое и злостное движение нашего сердца не утаить от Его всевидящего ока и не укрыть от Его карающего гнева.

За злой поступок злого раба государь предал его истязателям, пока не отдаст своего долга. Так поступает Господь и с нами, если не прощаем согрешений ближнему – отвергает Он нас от лица Своего и предает вечному мучению.

Таков вечный и непреложный закон правды, таково неизбежное следствие жестокосердия к ближнему. Может ли человек раздражительный и мстительный быть в Царстве Божием, которое есть царство любви, мира и радости о Духе Святе?

Достойно ли сострадания и милосердия Отца Небесного сердце жестокое и безжалостное к своему брату? Кто преследует гневом и мщением других, не заслуживает ли сам отмщения и гнева Божия? Суд без милости не оказавшему милости… (Иак. 2, 13), – нам нужно это и помнить, и исполнять. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром (Рим. 12, 21), – тогда и Господь помилует тебя не только в этом веке, но и в будущей жизни. Ибо только милостивые помилованы будут. Аминь.

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