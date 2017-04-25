Как научить подростка помогать людям

Руководитель проекта «Добро Mail.Ru» Александра Бабкина рассказывает, как подростку попасть в мир правильной и честной благотворительности.

Собираем на детей в детских домах

Весной мы видим их все чаще – молодых ребят, подростков, которые у станций метро и на улицах крупных городов продают флажки или шарики. Они называют себя волонтерами и рассказывают прохожим, что собранные деньги пойдут на благотворительность.

«На кого собираете средства?» – подошла я как-то к одному из них. «На лечение детей, больных раком», – отвечает парень. Ответ девушки в такой же майке на мой вопрос был уже иной: «На детей в детских домах». Разговор этот состоялся прошлой весной, с тех пор такой метод сбора денег стал только популярнее. На сайтах, где размещают вакансии, всегда можно найти подобную подработку, при этом зарплату молодые люди получают прямо из благотворительного ящика – в виде части от собранного за день.

Конечно, работа за деньги – не волонтерство, но подростки могут об этом и не знать.

Но вот что их родителям знать действительно стоит: честные благотворительные организации не собирают наличные на улице, не нанимают «волонтеров» за деньги; проверить, идут ли в таких случаях собранные деньги на помощь нуждающимся, практически невозможно.

Об этом прямо сказано в декларации, которую подписали более 170 честных благотворительных организаций страны.

Подростки хотят помогать

В опросе, проведенном проектом «Добро Mail.Ru», приняли участие более 10 тысяч подростков и родителей детей от 13 до 17 лет.

Более половины подростков никогда не подрабатывали – об этом говорят и они сами, и их родители. В то же время большинство родителей (87%) в целом одобряют такую деятельность. 73% родителей проверяют информацию о работодателе, к которому ребенок хотел бы устроиться на время каникул.

При этом десятая часть родителей доверяет продаже сувениров на улице, средства от которой идут на благотворительность. В то же время большинство подростков не знают о таком способе подработки.

Четверть подростков привлекает идея благотворительности. 23% детей от 13 до 18 лет нравится, что они могли бы быть причастными к доброму делу, 27% воспользовались бы возможностью подработки в таких организациях.

Курьер, монтажер, организатор мероприятий

Подростки нечасто могут подрабатывать в благотворительных фондах, но такие возможности все-таки есть. Например, можно во время каникул работать в фонде в качестве курьера без материальной ответственности, помогая отвезти документы или легкие посылки. Кроме того, фонды готовы оплачивать создание небольших видеороликов.

Если ваш ребенок хочет начать помогать, лучше всего вместе с ним познакомиться с благотворительной организацией: сначала онлайн, а затем и лично – например, на одном из мероприятий. О них можно узнать, например, на «Добре Mail.Ru». Самое лучшее – увидеть работу фонда своими глазами и обсудить с ребенком решение о начале волонтерства в организации.

Кстати, полезные благотворительные мероприятия ученики могут устроить прямо в школе.

«В Москве подростки могут помочь нам на мероприятиях фонда, на сборах полезных подарков для одиноких бабушек и дедушек, живущих в домах престарелых. А еще подростки могут самостоятельно организовать сбор таких полезных подарков для стариков в своей школе. С письменного согласия родителей мы можем взять подростков с собой в поездку в дом престарелых – и там ребята могут пообщаться с пожилыми людьми, порадовать их песнями, провести мастер-классы», – отмечает Алла Романовская, руководитель направления по работе с благотворителями фонда «Старость в радость».

Волонтерство в благотворительной организации может перерасти в любимую работу, стать первым шагом в карьере.

Например, такую историю рассказывает Екатерина Панова, директор благотворительного фонда помощи бездомным животным «РЭЙ». Два года назад за помощью в фонд обратилась 16-летняя девушка, она подобрала на улице травмированную кошку, которой требовалась дорогостоящая операция.

«Фонд помог, а девушка стала в качестве волонтера рассказывать в соцсетях о животных и наших мероприятиях. В итоге она выбрала PR в качестве профессии, сейчас учится в вузе на этой специальности, она стала от имени фонда делиться его опытом на разнообразных мероприятиях. От такого волонтерства выигрывают все: девушка занимается коммуникациями, получая практический опыт, а фонд направляет больше средств на свои благотворительные программы».

Три совета родителям и детям

Вот короткий список действий, которые стоит предпринять, если ребенок хочет найти подработку в благотворительности:

1. Начните ходить вместе с ребенком на благотворительные мероприятия фондов. Там можно познакомиться с организацией, с ее сотрудниками и узнать, какие способы помочь существуют и нужна ли им, например, помощь курьера или создание роликов, помощь фотографа – если ваш ребенок сможет выполнять эту работу очень хорошо. 2. Подпишитесь на страницы нескольких фондов в социальных сетях. Бывает, что помощь (даже оплачиваемая) нужна один раз, и вы сможете сразу узнать об этом из первых рук. 3. Подпишитесь на паблик «Вакансии в некоммерческом секторе».

Если ребенок спрашивает вас о том, как он может участвовать в благотворительности, значит, вы воспитали хорошего неравнодушного человека. Лучше всего начать с настоящего волонтерства в фонде, оно поможет многому научиться и, возможно, обнаружить в себе новые таланты и способности. Вполне вероятно, что однажды ваш ребенок выберет благотворительный фонд как первое и любимое место работы.

Вам остается только познакомить его с честными организациями и не дать ему стать жертвой обмана.