Как найти время и прочитать 200 книг за год

Почему для чтения никогда нет времени, и сколько мы тратим на соцсети и телевизор.

500 страниц – любому из нас это под силу

Однажды кто-то спросил Уоррена Баффетта (американский инвестор, второй после Билла Гейтса богатейший человек в мире), в чем секрет его успеха. Баффетт указал на стопку книг и сказал:

«Нужно читать по 500 страниц каждый день. Именно так работает знание. Оно наслаивается, как сложные проценты. Любому из нас это под силу, но я гарантирую, что немногие на самом деле будут это делать».

Когда я впервые прочитал эти слова Баффета два года назад, что-то в моей жизни шло не так.

Шел декабрь 2014-го. Я нашел работу своей мечты. Но сидя на этой самой работе, я снова и снова думал: «Боже мой, неужели моя жизнь будет такой еще 40 лет? Я не хочу так умереть…».

В книгах я нашел образцы, героев и смысл жизни

Что-то пошло не так. Я шел по проторенному пути: хорошие отметки, руководство, рекомендации, колледж, работа моей мечты – я был победителем. Я всего добился, я уже был в царстве грез. Но что-то пошло не так, что-то меня тревожило.

Я представлял, как каждый день буду сидеть на работе моей мечты и смотреть в эти пустые, пустые глаза. И никаких ответов.

В январе 2015 года я прочитал слова Баффета. Я решил начать читать. Я собирался читать, читать и читать, не останавливаясь, пока не получу эти проклятые ответы.

Конечно, не могу сказать, что я стал читать по 500 страниц в день, но за эти два года я прочитал более 400 книг от корки до корки. И это решение – начать читать – было одним из самых важных решений в моей жизни.

Книги побудили меня начать путешествовать. Книги убедили меня бросить работу. В книгах я нашел образцы для подражания, героев и смысл жизни, которого у меня не было.

Казалось бы, невероятно – 200 книг в год. Но на самом деле, любой может сделать это.

Простейшие математические расчеты

1. Не сдавайтесь, даже еще не попробовав

Скажем, некий Джо слышит совет «читать по 500 страниц каждый день», естественно, первая его реакция: «Ни за что! Это невозможно!».

И затем Джо будет продолжать придумывать разные причины, чтобы оправдать свое нежелание, не пытаясь разобраться. Например: “я слишком занят”, “я недостаточно умен”, или: “просто книги – это не для меня”.

Но давайте разберемся. Что нужно, чтобы читать по 200 книг в год? Два года назад я решил наконец провести простые расчеты. Вот что я обнаружил: читать по 200 книг в год совершенно не трудно.

Об этом же говорит и Баффет. Любому из нас это под силу, но немногие на самом деле будут это делать.

2. Простой расчет

Сколько времени нужно, чтобы прочитать 200 книг за год?

Во-первых, давайте посмотрим на краткую статистику:

Средний американец читает 200-400 слов в минуту (раз уж вы читаете эту статью, рискну предположить, что вы читаете 400 слов в минуту, как и я)

Типичная нон-фикшн-книга включает 50 000 слов

Теперь посчитаем…

200 книг * 50 000 слов/на книгу = 10 млн. слов 10 млн. слов/400 слов в минуту = 25000 минут 25000 минут/60 = 417 часов Вот и все. Прочитать 200 книг – значит провести 417 часов в год за чтением.

Знаю, знаю. Если ваш мозг похож на мой, то при словосочетании “417 часов” он сразу попытается отключиться. Большинство людей работают 40 часов в неделю, куда уж нам читать 417 часов?

Но не позволяйте вашим мозгам превратить вас в обезьяну. Давайте быстренько посмотрим, что такое 417 часов на самом деле…

3. Найдите время

Итак, 417 часов. Кажется, что это очень много. Но что какое 417 часов на самом деле?

Среднестатистический американец тратит в год:

608 часов на социальные сети

1642 часов на ТВ

Вау. Это 2250 часов в год, потраченных на помойку. Если бы вы потратили эти часы на чтение, вы прочитали бы более 1000 книг за год!

Вот простая истина, которая стоит за привычкой читать много книг: это не сложно. У нас есть для этого все, что нужно. Самое страшное — и мы всегда от этого отмахиваемся — то, что мы слишком зависимы, слишком слабы и слишком заняты, чтобы делать то, что действительно важно…

Все, что нужно для того чтобы начать читать много – обменять пустое времяпрепровождение и болтовню в Твиттере или просмотр «Отчаянных домохозяек» на чтение.

На словах все просто, на деле – сложнее.

4. Воплощаем мечты в жизнь

Мы все знаем, что читать надо. Мы все знаем, что должны читать как можно больше. Но мы все равно не читаем. Главная причина – неумение воплотить план в жизнь.

Я тоже не идеален, но вот некоторые тактики, которые помогли мне добиться результата.

1) Создайте правильный климат вокруг себя

Если бы вы собирались бросить курить кокаин, стали бы вы держать его в доме? Конечно, нет. Медиа нацелены на то, чтобы вызывать привыкание. Бросить соцсети иногда также трудно, как бросить курить.

Самое важное – ваше окружение.

Если вы решили начать много читать, убедитесь, что вы избавились от всех отвлекающих факторов и сделали доступ к книгам удобным, насколько это возможно.

Я читаю везде — на скамейках, в автобусах, в туалете

Например, вот как сделал я:

Я много путешествую. Но это не мешает мне много читать. На картинке слева – моя книжная полка в Таиланде. Я стараюсь, чтобы книги были всегда под рукой, чтобы я мог в любой момент выбрать одну и начать читать.

Картинка справа – рабочий стол моего смартфона. Обратите внимание, там только два приложения. Одно из них— Kindle—приложение для чтения. Другое – Habitica – бесплатное приложение для выработки привычек и повышения личной эффективности…, и здесь мы переходим к следующему пункту.

2) Сделайте чтение привычкой

Сила воли – плохой инструмент для изменения образа жизни. Он всегда подводит в самый нужный момент. Вместо того, чтобы полагаться на силу разума, выработайте силу привычки – тогда даже в трудные времена вы останетесь верны себе.

Если вы не знакомы с наукой о привычке, почитайте мою любимую книгу на эту тему – «Сверхчеловек по привычке» (Superhuman by Habit, Tynan). Там объясняется как осуществить это на практике.

На формирование привычки у меня ушли годы. Многих ошибок, которые я допустил, можно было избежать. Если бы я мог начать все сначала, я бы нашел специального тренера по формированию привычки. Одна уникальная идея из хорошей книги стоит тысячи долларов. Если благодаря тренеру вы прочитали хотя бы одну книгу сверх за год, вы уже окупили свои деньги.

3) Используйте все возможные средства для чтения

Когда дело касается чтения, будьте мастером на все руки, а не специалистом.

Если ваша цель – читать больше, не надо быть разборчивым в том, где вы читаете или какие средства для этого используете. Я читаю бумажные книги. Я читаю на моем телефоне. Я слушаю аудиокниги. И я делаю это везде — на скамейках, в автобусах, в туалете… Везде, где можно.

Будьте гибкими. Если есть возможность – используйте ее. Если кажется, что возможности нет, – ищите!

Если бы я не начал читать, возможно, я бы до сих пор сидел на работе своей мечты за столом, посматривал на часы и думал о том, что так будет до самой моей смерти…

Если вы ищете ответы, попробуйте начать читать. Возможно, вы найдете намного больше ответов, чем искали.

Перевод с английского Марии Строгановой