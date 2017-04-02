Как не пропустить аутизм у ребенка?

Детям с аутизмом и их семьям можно помочь, особенно если рано и правильно поставить диагноз и оказывать необходимую помощь. Надеемся, эта информация поможет кому-то сделать первые шаги в изучении и преодолении этой проблемы.

Что такое аутизм?

Аутизм, или расстройства аутистического спектра (РАС), – термин, используемый для описания группы расстройств развития цен-тральной нервной системы.

Эти расстройства проявляются главным образом нарушениями в трех сферах:

1. В том, как человек общается с детьми и взрослыми(нарушения социального взаимодействия) 2. В том, как человек разговаривает, пользуется жестами или выражением лица (нарушения в области коммуникации) 3. В том, как человек ведет себя (своеобразие, ограниченность и стереотипность интересов и деятельности)

К расстройствам аутистического спектра(РАС) относятся: детский аутизм, атипичный аутизм, синдром Аспергера, органический аутизм и аутистическое расстройство. Все эти термины описывают разные проявления одного и того же нарушения. Аутизм часто сочетается с другими нарушениями.

Значительная часть людей с РАС (от 25 до 50%) имеют сопутствующую умственную отсталость, часто у них имеются расстройства моторики и ко-ординации, проблемы с желудочно-кишечным трактом, нарушения сна. Для людей с РАС также характерны особенности восприятия информации, трудности с концентрацией внимания и раздражительность. К подростковому возрасту примерно у 10–30% детей с аутизмом развивается эпилепсия.

У значительной части людей с аутизмом интеллект соответствует норме, нередко у людей с аутизмоместь удивительные способности в области зрительного восприятия, памяти, музыкального

слуха, математики и других наук. Некоторые люди с аутизмом находят себя в искусстве благодаря своему необычному взгляду на мир. Вопреки распространенному мифу, люди с аутизмом не стремятся жить в собственном мире, наоборот, многие очень заинтересованы в общении с другими, способны устанавливать глубокие эмоциональные связи с важными для них людьми, однако не имеют достаточных навыков для того чтобы общаться так, как это делают их сверстники.

Каждый человек с аутизмом уникален в своих проявлениях, и порой на первый взгляд сложно понять, что объединяет людей с расстройствами аутистического спектра. Некоторые (около 20–25%) так и не начинают говорить и общаются, используя альтернативные способы коммуникации (жесты, обмен карточками или письменный текст). Во взрослом возрасте им может требоваться много поддержки и заботы, они не могут жить самостоятельно. У других людей с аутизмом развивается речь и другие навыки социального взаимодействия, они могут посещать школу, поступать в высшие учебные заведения и работать.

Симптомы аутизма

Проявления аутизма могут быть заметны у грудных детей (впрочем, специалисты пока не пришли к единому мнению о том, что эти проявления можно досто-верно характеризовать как РАС) и ярче проявляются после года. Очевидными симптомы аутизма становятся ближе к двум-трем годам. В этом возрасте, как правило, можно диагностировать наличие аутизма достаточно уверенно. Когда ребенок становится старше, чаще всего симптомы аутизма начинают исчезать, или выраженность их становится слабее, однако в большинстве случаев они остаются в той или иной степени заметными.

Распространенность аутизма

Раньше аутизм считался редким расстройством, сейчас очевидно, что это не так. Когда специалисты научились определять и выявлять различные проявления нарушений при аутистических расстройствах, стало понятно, что аутистические расстройства есть примерно у каждого сотого

ребенка, причем у мальчиков в четыре раза чаще, чем у девочек. В настоящее время специалисты научились гораздо лучше выявлять аутизм, что привело к тому, что этот диагноз стали ставить чаще, чем раньше. Но, возможно, дело не только в диагностике, и аутизмом действительно стало заболевать больше людей.

Ученые пытаются установить, на самом ли деле существует реальное увеличение заболеваемости аутизмом, и если оно есть, что является причинами роста этого заболевания во всем мире.

Причины аутизма

Ребенок с аутизмом может появиться в любой семье, вне зависимости от достатка, образования, социального статуса родителей. В том, что у ребенка аутизм, нет ничьей вины. Аутизм – это расстройство, в возникновении которого играет роль комплекс факторов. Очень большую роль играют генетические факторы: нарушения на уровне генов, молекул, хра-нящих в себе информацию о том, как должен фор-мироваться и развиваться человеческий организм.

Некоторые из генетических факторов, вызывающих аутизм, известны и могут быть выявлены с помощью анализов, в первую очередь, это спонтанные измене-ния генетического материала, мутации. Эти измене-ния могут быть достаточными для того чтобы сами по себе вызвать аутизм. Но чаще аутизм возникает в результате взаимодействия генетических факторов и факторов среды, в которой развивается ребенок.

Установлено, что в возникновении аутизма играют роль экология, состояние организма матери во время подготовки к беременности, течение беременности и родов, а также некоторые инфекции и некоторые лекарственные средства, принимаемые матерью во время беременности (например, вальпроевая кислота, используемая для лечения эпилепсии).

Сочетание генетических и средовых факторов влияет на формирование головного мозга и изменяет развитие и поведение ребенка. Аутизм не возникает из-за небрежного, грубого или отстраненного отношения к ребенку.

Установление диагноза

Диагноз «расстройства аутистического спектра» устанавливается при выявлении в поведении и развитии ребенка симптомов аутизма. Специалист, проводящий диагностику, наблюдает за ребенком, может играть или беседовать с ним. Он также расспрашивает близких ребенка о том, как ребенок ведет себя дома и об особенностях развития этого ребенка с рождения. Иногда специ-алисты могут просить родителей заполнить анкеты и опросники, а также проводить специальные диагностические интервью с родителями. Все это помогает в выявлении и уточнении симптомов аутизма. Но до сих пор не существует каких-либо инструментальных методов или анали-зов, позволяющих с вероятностью100% установить или опровергнуть диагноз «аутизм». В России диагноз РАС, как правило, ставит врач-психиатр, однако многие другие специалисты, занимающиеся детьми, могут либо сами обратить внимание родителей на симтопмы аутизма, либо рекомендовать проведение обследования у психиатра. Наличие точного диагноза позволяет родителям претендовать на льготы, обеспечиваемые государством.

Аутизм – не вина родителей, бабушек, дедушек и тем более самого ребенка, а биологическое расстройство.

Дополнительно при диагностике рассматриваются также часто встречающиеся при аутизме нарушения и проблемы поведения:

1. Нарушения моторики. 2. Обостренная чувствительность. 3. Особенности восприятия. 4. Причинение вреда самому себе. 5. Нарушение чувства опасности.

Перечисленные ниже симптомы указаны для ознакомления. Конечно же, не все они могут наблюдаться у ребенка с аутизмом одновременно, кроме того, часть симптомов встречается и у детей без аутизма.

Еще раз перечислим основные нарушения, характерные для аутизма, которые дают основания для постановки диагноза.

Симптомы аутизма в поведении

1. Нарушения в сфере социального взаимодействия. (В том, как ребенок общается с детьми и взрослыми). 2. Нарушения в сфере коммуникации. (В том, как ребенок разговаривает, пользуется жестами или выражением лица). 3. Нарушения в поведении(своеобразие, ограниченность и стереотипность интересов и деятельности).

Нарушения в сфере социального взаимодействия

Нарушения социального взаимодействия— самые важные симптомы аутизма.

Часто маленький ребенок с аутизмом ведет себя так, будто он настроен«на свою волну», он может не проявлять интереса к играм других детей и даже упорно отказываться от участия в общих играх, его бывает сложно заинтересовать чем-то, что ему предлагает взрослый, он не повторяет действия, движения и звуки за взрослыми.

Нарушения в сфере коммуникации

Нарушения коммуникации– также ведущий симптом аутизма. Многие дети с аутизмом гораз-до позже других начинают говорить и могут не использовать жесты. Вместо этого они пользуются руками других людей, подводят взрослых к тем предметам, с которыми хотят чтобы взрослые что-то делали.

Другие дети могут рано начинать говорить и запоминать много слов, но не используют их для того, чтобы общаться. Например, снова и снова повторяют любимые цитаты из мультфильмов и книжек или слова и фразы, услышанные от других. Часто дети с аутизмом хуже понимают обращенную к ним речь. Часто также они позже других детей начи-нают выполнять инструкции, может казаться, что они не слышат обращенные к ним слова.

Нарушения в поведении

Третья группа обязательных для постановки диагноза РАС симптомов– своеобразие, ограниченность и стереотипность поведения, игр и интересов. Многие дети с аутизмом играют в игрушки необычным образом(например, выстраивают их в ряд или раскидывают), могут часто совершать повторяющиеся действия, интересоваться необычными предметами, странным образом двигаться, например, взмахивая руками, раскачиваясь на месте или бегая по кругу. Проявление симптомов этой группы очень разнообразно.

Нарушения моторики

Особенности моторики не являются ведущими диагностическими критериями при постановке диагноза«аутизм». Но многие родители и специалисты отмечают различные варианты неравномерности моторных навыков у детей с РАС. Некоторые дети могут одновременно демонстрировать прекрасное владение телом в одной области и быть очень неловкими в другой.

Особенности восприятия– обостренная чувствительность

Дети с аутизмом могут быть очень чувстви-тельными и с трудом переносить некоторые ощущения: шум, музыку, мигание лампочек, прикосновение одежды, запахи и т.п., которыедругим кажутся вполне комфортными по интен-сивности. Гиперчувствительность может прояв-ляться во всех видах ощущений, но иногда касается только каких-то определенных стимулов.

По этой причине детям с аутизмом может быть очень тяжело в новой ситуации или обстановке.

Чем больше разнообразных стимулов вокруг, тем больше вероятность, что ребенок не справится с такой нагрузкой и потеряет контроль над собой.

Причинение вреда самому себе

В некоторых случаях стремление к необычным ощущениям или сниженная болевая чувствительность могут приводить к тому, что ребенок сам себе наносит травмы и причиняет вред. Это поведение встречается не очень часто, но вред бывает серьезным.

Нарушение чувства опасности

Иногда при аутизме бывает нарушено чувство опасности. В этом случае ребенок может вести себя так, будто у него нет инстинкта самосохране-ния, он не распознает ситуации, требующие осто-рожности, может стремиться к опасности и нарушать правила безопасности в одной и той же ситуации снова и снова, несмотря на полученный прежденегативный опыт. Это поведение тоже встречается не очень часто, многие дети с аутизмом, наоборот, боязливы и тревожны. Если же у ребенка чувство опасности снижено, то за ним нужно очень внимательно наблюдать: такое поведение может приводить к серьезным травмам.

Расстройства желудочно-кишечного тракта

У многих детей с аутизмом встречаются частые расстройства желудочно-кишечного тракта. Ребенок согласен есть чрезвычайно ограниченный набор продуктов, и/или у него имеется повышенная чувствительность к вкусу пищи.

Нарушения сна

Многие дети с аутизмом подвержены нарушениям сна. Дети могут не различать день и ночь, остава-ясь одинаково активными в любое время суток, их может быть трудно уложить спать, они могут часто просыпаться ночью. Периоды сна могут быть очень короткими: один-два часа. Болевая чувствительность у детей с аутизмом может быть снижена и даже отсутствовать, а может быть, наоборот, чрезмерно высокой. У детей с аутизмом также встречаются судороги. Вероятность возникновения эпилепсии как сопутствующего заболевания увеличивается с возрастом.

Оценка риска

Как понять, есть ли показания для того, чтобы проводить диагностику, или развитие ребенка соответствует норме? На следующих страницах предлагаются два способа оценки риска наличия аутизма у детей. Сверившись с ними, вы можете самостоятельнопринять решение о необходимости консультации со специалистом.

Если при заполнении опросника возникает подозрение на наличие аутизма, мы рекомендуем проведение более углубленной диагностики у специалиста. Вполне вероятно, что даже при отсутствии аутизма у ребенка могут быть другие проблемы развития, и он может нуждаться в помощи.

Если результат одного из опросников указывает на возможность аутизма и проблемы с развитием, а результат другого– нет, мы все равно рекомен-дуем вам посоветоваться со специалистом.

Cкрининговый тест на аутизм для детей раннего возраста

Пожалуйста, оцените, насколько приведенные ниже высказывания характеризуют Вашего ребенка. Постарайтесь ответить на каждый вопрос. Если данное поведение проявлялось редко (вы видели это всего один или два раза), отметьте, что ребенку это не свойственно. Заполнение этого опросника и оценка его результатов займут у Вас не более десяти минут. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструк-ции по заполнению и оценке результатов.

Этот тест представляет собой опросник, на каждый из вопросов нужно ответить«да» или«нет», обводя подходящий вариант. Заполните этот опросник, ори-ентируясь на то, как обычно себя ведет Ваш ребенок. Пожалуйста, постарайтесь ответить на каждый вопрос. Если то или иное поведение проявлялось редко(вы видели это всего один или два раза), отметьте, что ребенку это не свойственно.

В конце находятся инструкции по оценке результатов теста, после заполнения теста следуйте этим инструкциям.

Алгоритм для подсчета результатов

Если вы ответили«Нет» на любой вопрос, кроме 2, 5 и12 – это прямое указание на то, что у ребенка есть риск наличия расстройств аутистического спектра.

Для вопросов 2, 5 и 12 на то, что у ребенка есть риск наличия расстройств аутистического спектра, указывает ответ«Да».

Низкий риск: Общий результат– 0–2 балла.

Если ребенок младше24 месяцев, рекомендуется провести повторное тестирование после того, как ему исполнится два года. Никаких других действий от вас пока что не требуется.

Средний риск: Общий результат3–7 баллов.

Обсудите результаты теста с педиатром, попросите его прокомментировать вашу анкету. По результатам вашей беседы примите решение– идти ли на дальней-шее, более детальное, обследование.

Высокий риск: общий результат7–20 баллов.

Вашему ребенку обязательно требуется обследование, и чем раньше вы его начнете, тем более высока веро-ятность, что помощь окажется эффективной.

«Красные флажки» аутизма

Часто еще до появления бросающих в глаза симптомов у ребенка могут быть особенности в поведении, указывающие на высокую вероятность наличия аутизма. Интенсивные исследования в области изучения развития детей с аутизмом по-зволили выявить симптомы, указывающие на высокий риск развития аутизма у маленьких детей. Эти симптомы иногда называют«красными флажками» аутизма.

Если вы отмeчаете указанные симптомы у вашего ребенка, обратитесь к специалисту для диагностики аутизма.

Источник: Как проявляются симптомы расстройств аутистического спектра (РАС) у детей раннего возраста. Пособие для родителей, семьи и друзей