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Как организовать авиаперевозку тяжелобольного человека

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Как организовать перевозку тяжелобольного самолетом, куда необходимо обращаться родным, и кто отвечает за транспортировку больных людей - рассказывает директор ООО «Мобильная медицина», врач анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Сергей Суворов.
Как организовать авиаперевозку тяжелобольного человека
«Летающий госпиталь» Суперджет RRJ-95LR-100. Фото: mchs.gov.ru

Сергей Суворов

– Куда обращаться, если возникла необходимость перевезти тяжелобольного самолетом по России и за границу?

– Если необходимо перевезти пациента самолетом или вертолетом, то в случае получения пациентом медицинской помощи в рамках государственных гарантий (за счет средств бюджета или обязательного медицинского страхования – ОМС), этим занимаются медицинские организации, работающие в этих системах – как правило, государственные или муниципальные.

Куда обращаться надо в таком случае? Если пациент находится вне медицинской организации, то можно обратиться за помощью по телефону, путем письменного обращения или лично. В срочных случаях через систему экстренных вызовов: «103», «112», а в плановых ситуациях – в свою поликлинику или в региональное министерство (департамент, комитет) здравоохранения.

Если же пациент уже находится в больнице, то он может обратиться к своему лечащему врачу и администрации учреждения. При наличии показаний в привлечении авиационного транспорта для оказания медицинской помощи, должностные лица этих медицинских организаций организуют эту услугу.

Гражданам, имеющим возможность получения медицинской помощи в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС), в том числе имеющим страховой полис путешественника, так называемый полис «ВЗР – выезжающего за рубеж», необходимо обращаться по телефонам сервисных служб, указанным в полисе.

При необходимости, наличии показаний и включении санитарно-авиационной помощи в конкретную программу ДМС, медицинскую эвакуацию пациента самолетом и медицинское сопровождение организуют представители страховой компании. Такие перевозки осуществляют, как правило, частные медицинские организации.

При желании пациента или лиц, действующих в его интересах, получить медицинскую помощь, в том числе и санитарно-авиационную эвакуацию, на условиях платных медицинских услуг, они обращаются в медицинские организации, оказывающие или организовывающие оказание подобных платных медицинских услуг. Как правило, это частные медицинские организации, оказывающие помощь на коммерческой основе.

– Кто должен этим заниматься – родные больного или медицинская организация?

– Заниматься этим должна та медицинская организация, в которую обратился пациент или его представители. После обращения человека за медицинской помощью ее оказание происходит на основании соответствующих «Порядков оказания медицинской помощи». Например, в соответствии с действующим порядком в рамках госгарантий для оказания скорой медицинской помощи привлекается вертолетная санитарная авиация.

Надо сказать, что в России за предыдущие десятилетия выстроена хорошая служба оказания специализированной медицинской помощи. Принцип состоит в том, что если пациент попадает в больницу, где нет условий для оказания медицинской помощи в необходимом объеме, то врачи этой организации должны обратиться в службу экстренной и плановой консультативной медицинской помощи (ЭПКМП) на уровне субъекта федерации (республики, края, области).

Отделения ЭПКМП расположены в ряде регионов на базе территориальных центров медицины катастроф, в других – традиционно с советских времен расположены на базе республиканских, краевых, областных больниц. Контакты отделений ЭПКМП есть у врачей районных больниц.

Специалисты отделений ЭПКМП организуют прибытие профильного специалиста или специалистов для оказания медицинской помощи в тот стационар, где находится пациент. Либо пациента переводят в сопровождении специализированных медицинских бригад, в том числе и с использованием авиатранспорта, в ту организацию, где есть все условия для оказания ему медицинской помощи.

Существует строгая иерархия маршрутизации пациентов, при соблюдении которой пациент просто не может остаться без полноценной медпомощи и санитарно-авиационной эвакуации, если это необходимо. Например, если он находится в ЦРБ (центральной районной больнице), в которой нет возможности предоставить необходимую медицинскую помощь  в полном объеме, то его направляют в межрайонный центр.

Если в этом центре не могут помочь, его отправляют в региональный центр – республиканскую, краевую, областную больницу. Если и там нет возможности оказать помощь, его направляют в федеральный центр.

Как будет туда отправлен пациент – авиационным транспортом, водным, железнодорожным или каким-то еще – решается в зависимости от места, состояния пациента. В тех регионах, где без авиации не обойтись, ежедневно в медицинских целях используются вертолеты и самолеты. В регионах центральной России, где хорошо развита дорожная сеть и относительно небольшие расстояния между населенными пунктами, для эвакуации пациентов чаще применяется специализированный автомобильный транспорт – автомобили скорой помощи и реанимобили.

Фото: NewsRbk.ru Новости. Михаил Воскресенский

– Могут ли родственники самостоятельно обратиться в региональные центры медицины катастроф?

– Порядок работы с обращениями граждан России в органы власти регламентируется на федеральном и региональном уровне соответствующими законами и приказами. Порядок обращения граждан за медицинской помощью также регламентирован. На основании этого некоторые центры медицины катастроф обладают функцией приема обращений граждан за медицинской помощью, некоторые – работают только с медицинскими организациями, и выполняют заявки от них.

В каждом субъекте федерации могут быть свои правила. Но в любом случае, если пациент или его представители туда обратятся, их обращение будет обязательно рассмотрено и оказана помощь силами центра (если эта помощь является обязанностью этого центра) или передана для принятия решения в другие службы.

Поэтому правильнее обращаться по телефонам экстренных служб, либо к своему лечащему врачу, а они уже при наличии показаний (на основании учета множества факторов) принимают решение о необходимости обращения за помощью к «санитарной авиации». Заявку на вызов бригады отделений ЭПКМП (санитарной авиации) направляет именно медицинская организация.

В ситуации, когда пациента не устраивает объем или качество услуг, оказываемых в рамках государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, он имеет право обратиться за платной медицинской помощью.

– Что оплачивают пациент или его представители, и каков примерно диапазон цен за услуги перевозки и сопровождение?

– Если перевозка осуществляется в рамках государственных гарантий оказания медицинской помощи, то ни пациент, ни родственники ничего не платят – все услуги оплачиваются за счет бюджетных средств (федеральных или региональных), а также, в ряде случаев, за счет средств обязательного медицинского страхования.  

При перевозке по заявке страховой компании в рамках оказания медицинской помощи по полису добровольного  медицинского страхования или страхования выезжающего за рубеж, как правило, медицинскую эвакуацию в рамках имеющихся лимитов страхования оплачивает страховая компания. В этом случае для пациента перевозка и сопровождение тоже бесплатны. К сожалению, некоторые наши туристы из соображений экономии приобретают полисы с минимально возможным страховым покрытием (30 тысяч долларов/евро).

При серьезных проблемах со здоровьем, с учетом высокой стоимости лечения за границей, этой суммы может быть недостаточно. При выходе за лимиты страховой суммы, страховая компания может предложить гражданину или его родственникам варианты частичной оплаты, либо попавший в трудную жизненную ситуацию гражданин или его представители могут обращаться за помощью в органы государственной власти Российской Федерации. Но лучше «стелить соломку» заранее – выбирать полисы с большим покрытием.

Ряду пациентов оплатить использование самолета помогают благотворительные фонды или предприятия, на которых они работают. Иногда коммерческая организация (как медицинская, так и авиационная) предоставляет такие услуги на благотворительной основе – бесплатно для пациента. Например, авиакомпания может оформить билеты в счет премиальных миль, переданных другими пассажирами на благотворительность. Приведу в пример программу «Мили милосердия» авиакомпании «Аэрофлот» и благотворительного фонда «Подари жизнь».

Обеспечение своевременности и доступности некоторых видов медицинской помощи, в том числе и санитарно-авиационной, своим сотрудникам и оплаты ее за счет средств организации является непременным условием производственной деятельности многих компаний. Пример – медицинское обеспечение военнослужащих и членов их семей на основании «Закона о статусе военнослужащего».

Обязательное медобеспечение сотрудников или своих клиентов в процессе производственной деятельности, связанной с повышенной опасностью для жизни и здоровья, в труднодоступных и удаленных районах и т.д., реализуется через создание собственной медицинской службы, финансируемой как производственные расходы, или через заключение договоров на медицинское обслуживание с медицинскими организациями. Часто крупные компании реализуют подобные программы через оплату на своих сотрудников полисов добровольного медицинского страхования.

Стоимость медицинской эвакуации на воздушном судне складывается из стоимости перевозки авиационным транспортом и стоимости услуг по медицинскому сопровождению. Стоимость перевозки зависит от качества и уровня сервиса, расстояния, вида воздушного судна, оборудования и варьируется от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей. Здесь, как в ситуации, когда человек может поехать на бесплатном автобусе, «поймать» попутную машину, и его подвезут бесплатно автостопом, а может заказать себе лимузин.

Фото: tskk.ru

– Какие существуют виды перевозок и медицинского сопровождения?

– С точки зрения действующего законодательства перевозки больных называются медицинской эвакуацией. Эвакуация бывает санитарно-авиационная, автомобильным транспортом, железнодорожным, водным и т.п.

В авиации транспортом может быть медицинский самолет или вертолет, который изначально предназначен именно для медицинской эксплуатации – перевозки пациентов с медицинским сопровождением. Также существуют приспособленные медицинские самолеты и вертолеты – воздушные суда, которые приспосабливают под медицинские перевозки. В этих случаях обычный пассажирское или транспортное воздушное судно переоборудуют: например, складывают или снимают пассажирские кресла и устанавливают медицинский модуль.

В России медицинские модули выпускает, в частности, Казанский агрегатный завод. Такой модуль включает носилки, на которых размещают пациента, крепления для всей медицинской аппаратуры, которая необходима пациенту во время перелета, кислородные баллоны и дополнительные аккумуляторы для аппаратуры. Кроме того, существуют модули других компаний. Все они должны быть сертифицированы и для использования на конкретном типе воздушного судна, и как медицинское изделие.  

Есть возможность перевозить пациентов на пассажирских самолетах, выполняющих регулярные рейсы (реже – чартерные), но в таком случае для авиакомпании пациент будет являться пассажиром на специальных условиях обслуживания – так называемый маломобильный пассажир, которому необходимо оказание медицинской помощи. Условия подробно расписаны на сайтах авиакомпаний, и это значительно более дешевый способ перевозки, чем нанять отдельный медицинский самолет.

– Какие трудности есть у перевозчиков?

– Первая трудность для перевозчиков, эксплуатантов пассажирских самолетов  – это наличие мест, так как часто для установки носилок нужно задействовать довольно большое количество пассажирских мест, которые могут быть уже куплены другими пассажирами.

Вторая трудность – это техническая оснащенность воздушного судна, ведь для безопасной перевозки пациента необходим специальный медицинский модуль. Причем в данном случае безопасность – прежде всего. Безопасность воздушного судна, экипажа и пассажиров, в том числе и самого пациента.

Для так называемой «малой авиации» существенной проблемой является отсутствие работающей инфраструктуры (взлетно-посадочных полос, вертолетных площадок, системы аэродромного обслуживания), а также достаточного количества новых воздушных судов и возможностей по их содержанию. К сожалению, существовавшая в СССР разветвленная система малой авиации, активно использовавшаяся в том числе для выполнения т.н. санитарных заданий, очень серьезно сократилась с начала 90-х годов прошлого века из-за недостаточного финансирования.

Тем не менее, в России с медицинской авиацией состояние дел лучше, чем во многих странах мира. Хотя конечно, есть куда развиваться и о чем мечтать. Существующие проблемы и пути их решения специалисты обсуждают на ежегодной межведомственной конференции «Санитарная авиация России и медицинская эвакуация», которую мы ежегодно проводим в мае в рамках деловой программы выставки вертолетной индустрии HELIRUSSIA.

Советую людям, у которых есть необходимость перевезти пациента, проконсультироваться у профессиональной компании, которая этим занимается. Потому что разных мелочей в транспортировке различных больных много – описать их все невозможно. Либо, если больной уже находится на лечении, обратиться к своему лечащему врачу, который все организует с помощью руководства медицинской организации.

Подготовила Ирина Якушева

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