О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
5
декабря
в 19:00
Встреча с Людмилой Улицкой. Чтение как подвиг
Навигация
Важные темы:

Как отметить 44 года, если ты парализован половину своей жизни

|
В свой 44-й день рождения Клиф идет в бассейн с семьей и прыгает с трамплина. Он отмечает так каждый свой праздник, несмотря на то, что 20 лет назад левая половина его тела была парализована. Другие новости о героических людях – в подборке «Правмира».
Как отметить 44 года, если ты парализован половину своей жизни
Клиф с дочерью

Парень с ДЦП помогает создавать программы для тех, кто не может говорить

Иван Бакаидов родился с тяжелым ДЦП. Сейчас молодому человеку 19 лет и он помогает создавать программное обеспечение для людей, которые не могут говорить или испытывают сложности с речью.

Сам Иван рассказывает, что на работу над одной из программ DisQwerty его вдохновило общение с девочкой Линой, которая не могла говорить и набирать текст. Для общения с ней Иван придумал программу, которая позволяла составить текст с помощью одной кнопки. Лина могла нажимать ее щекой и общаться таким образом.

Иван и Лина. Фото: Алексей Костромин

При этом парень считает себя счастливым на 80% времени и считает, что его потребности ничем не отличаются от потребностей других людей.

«Не надо улетать на особую планету. Ваш ребенок самый обычный. Не стоит ждать, пока он станет здоровым. Живите здесь и сейчас!» – советует он родителям детей с ДЦП.

Источник

Мальчику прислали 14 тысяч открыток в его последнее Рождество

Джейкобу Томпсону 9 лет, и у него 4-я стадия нейробластомы. Болезнь, которая чрезвычайно сложно поддается лечению, диагностировали в 5 лет. Мальчик много лет сражался с болезнью, но в последний месяц его состояние ухудшилось и родителям пришлось лечь с ним в больницу.

Мальчик очень любит Рождество, но врачи считают, что ему осталось жить не больше месяца и он не сможет встретить праздник в этом году. Чтобы поддержать Джейкоба, его семья решила отметить праздник раньше. Мама мальчика на своей странице в фейсбуке попросила всех желающих поздравить его и прислать мальчику праздничные открытки.

Джейкоб. Фото: Michelle Thompson Simard / Facebook

«Он очень любит Рождество, и мы хотим, чтобы он знал, что рождественские желания сбываются и есть хорошие люди по всему миру, которые заботятся о нем», – рассказала мама мальчика Мишель Томпсон. Мальчику уже пришло 14 тысяч открыток со всего мира. Кроме того, люди записывают видео с поздравлениями и оставляют ролики на странице больницы в социальных сетях.

Источник

Столетний волонтер

Гарольд. Фото: usatoday.com

Гарольд Хагер не считает, что его возраст помеха для помощи другим. В свои 100 лет он волонтер в местной благотворительной организации.

Последние 2 года он каждую неделю проводит 20 часов в организации Habitat for Humanity. Всего за 2 года он отработал более 2000 часов – больше, чем любой другой волонтер.

Это не первая благотворительность в жизни мужчины. Во время наводнения в 1972 году он помогал снабжать необходимым своих соседей.

Его сын Джон рассказывает, что после того, как его мама в 2007 году переехала в дом престарелых, он ездил к ней каждый день и оставался рядом с 11 утра до 8 вечера. После ее смерти Гарольд стал волонтером. Сначала он помогал строить дома, теперь несколько лет работает продавцом в благотворительном магазине.

«Не думаю, что мы бы смогли сделать так много без помощи Гарольда», – говорит менеджер магазина Джон Уайли. «Люди просто заходят проведать его, поговорить, и он всегда уделяет нам свое время».

Источник

Клиф Деври парализован половину своей жизни и все еще любит плавать

Раз в год в свой день рождения Клиф Деври приходит в бассейн, чтобы прыгнуть с трамплина. Для него это целое событие: половину своей жизни Клиф парализован.

Видео о том, как мужчина отмечает свой 44-й день рождения, опубликовали на странице канала Humankind в фейсбуке, и оно мгновенно стало вирусным. За пару дней его посмотрело более 50 млн человек.

Клиф всегда любил плавать, но 20 лет назад врачи нашли опухоль в его голове. После операции вся левая половина его тела ниже шеи осталась парализована. Благодаря напряженной работе он смог частично восстановиться.

Каждый год, с помощью своей семьи, Клиф приходит в бассейн поплавать и прыгнуть с трамплина. В этом его поддерживает семья. Старший сын помогает ему подняться на вышку, жена снимает видео, а пятилетняя дочь активно болеет за отца.

«Это все было бы невозможно без поддержки вокруг меня. Моей семьи, веры и людей, которые окружают меня каждый день», – считает Клиф.

Теги:
, , , , ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир — это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность нести слово о Христе, о православии, о смысле и жизни, о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
В 98 лет она переехала в дом престарелых, чтобы… ухаживать за сыном
В 98 лет она переехала в дом престарелых, чтобы… ухаживать за сыном
Анна Резникова

Подборка хороших новостей от «Правмира»

«Я люблю тебя 80 лет»
«Я люблю тебя 80 лет»
Анна Резникова

Подборка хороших новостей от «Правмира»

Подростки пожалели бездомного и стали известны всему миру
Подростки пожалели бездомного и стали известны всему миру
Анна Резникова

Подборка добрых новостей от «Правмира»

Благотворительный фонд
Не родившаяся дочь Макаровой Наташи
Не родившаяся дочь Макаровой Наташи
31% собрано / 2103898 руб. осталось
Конышева Вика: Девять лет с непонятной болезнью.
Конышева Вика: Девять лет с непонятной болезнью.
26% собрано / 49490 руб. осталось
Другие статьи автора
"
10 православных святынь с высоты птичьего полета
Анна Резникова

Подборка видео, снятых с помощью дронов

"
В 98 лет она переехала в дом престарелых, чтобы… ухаживать за сыном
Анна Резникова

Подборка хороших новостей от «Правмира»

"
«У меня есть подружка, она не ходит и не говорит»
Анна Резникова

Как инклюзивное образование становится реальностью

Все статьи автора
Статьи Дня
Из пункта А в пункт Б едет… родитель!
Оксана Головко

Если мы продолжим учиться за детей, мы все сойдем с ума

Вася понял, что сейчас уже должен появиться Бог
Илья Аронович Забежинский

История мальчика из многодетной семьи, который заснул в автобусе

Услышав о стрельбе в церкви, он схватил винтовку и ринулся в бой
Редакция портала "Православие и мир"

Как техасский сантехник остановил убийцу и предотвратил еще большую трагедию

самое читаемое

Архимандрит Лука (Головков): Не в каждом храме найдешь икону, на которую можно молиться10,417

Есть ли у мирян особое призвание в Церкви?10,030

Да вам к психиатру надо!9,838

Врач-гастроэнтеролог: Подростки с болезнью Крона – моя боль7,438

Услышав о стрельбе в церкви, он схватил винтовку и ринулся в бой6,902

Клайв Льюис: «Сейчас не стыдятся прелюбодеяния, предательства, лжи»5,610

Скончался сатирик Михаил Задорнов4,175

Подходишь к лестнице, а люди кричат: «Ступенька!» и хватают за руку4,063

Водитель автобуса спас детей ценой своей жизни во время ДТП в Ярославской области3,203

Кинешемская епархия выплатит компенсацию семье женщины, сбитой нетрезвым священником2,640

лучшие авторы

Новостная служба22,762

Оксана Головко13,987

Протоиерей Алексий Уминский10,030

Алиса Орлова9,838

Редакция портала "Православие и мир"7,028

Мария Строганова6,748

Клайв Стейплз Льюис5,609

Надежда Прохорова4,063

Протоиерей Андрей Кордочкин3,828

Илья Аронович Забежинский1,299

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить