Как отметить 44 года, если ты парализован половину своей жизни

В свой 44-й день рождения Клиф идет в бассейн с семьей и прыгает с трамплина. Он отмечает так каждый свой праздник, несмотря на то, что 20 лет назад левая половина его тела была парализована. Другие новости о героических людях – в подборке «Правмира».

Парень с ДЦП помогает создавать программы для тех, кто не может говорить

Иван Бакаидов родился с тяжелым ДЦП. Сейчас молодому человеку 19 лет и он помогает создавать программное обеспечение для людей, которые не могут говорить или испытывают сложности с речью.

Сам Иван рассказывает, что на работу над одной из программ DisQwerty его вдохновило общение с девочкой Линой, которая не могла говорить и набирать текст. Для общения с ней Иван придумал программу, которая позволяла составить текст с помощью одной кнопки. Лина могла нажимать ее щекой и общаться таким образом.

При этом парень считает себя счастливым на 80% времени и считает, что его потребности ничем не отличаются от потребностей других людей.

«Не надо улетать на особую планету. Ваш ребенок самый обычный. Не стоит ждать, пока он станет здоровым. Живите здесь и сейчас!» – советует он родителям детей с ДЦП.

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Мальчику прислали 14 тысяч открыток в его последнее Рождество

Джейкобу Томпсону 9 лет, и у него 4-я стадия нейробластомы. Болезнь, которая чрезвычайно сложно поддается лечению, диагностировали в 5 лет. Мальчик много лет сражался с болезнью, но в последний месяц его состояние ухудшилось и родителям пришлось лечь с ним в больницу.

Мальчик очень любит Рождество, но врачи считают, что ему осталось жить не больше месяца и он не сможет встретить праздник в этом году. Чтобы поддержать Джейкоба, его семья решила отметить праздник раньше. Мама мальчика на своей странице в фейсбуке попросила всех желающих поздравить его и прислать мальчику праздничные открытки.

«Он очень любит Рождество, и мы хотим, чтобы он знал, что рождественские желания сбываются и есть хорошие люди по всему миру, которые заботятся о нем», – рассказала мама мальчика Мишель Томпсон. Мальчику уже пришло 14 тысяч открыток со всего мира. Кроме того, люди записывают видео с поздравлениями и оставляют ролики на странице больницы в социальных сетях.

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Столетний волонтер

Гарольд Хагер не считает, что его возраст помеха для помощи другим. В свои 100 лет он волонтер в местной благотворительной организации.

Последние 2 года он каждую неделю проводит 20 часов в организации Habitat for Humanity. Всего за 2 года он отработал более 2000 часов – больше, чем любой другой волонтер.

Это не первая благотворительность в жизни мужчины. Во время наводнения в 1972 году он помогал снабжать необходимым своих соседей.

Его сын Джон рассказывает, что после того, как его мама в 2007 году переехала в дом престарелых, он ездил к ней каждый день и оставался рядом с 11 утра до 8 вечера. После ее смерти Гарольд стал волонтером. Сначала он помогал строить дома, теперь несколько лет работает продавцом в благотворительном магазине.

«Не думаю, что мы бы смогли сделать так много без помощи Гарольда», – говорит менеджер магазина Джон Уайли. «Люди просто заходят проведать его, поговорить, и он всегда уделяет нам свое время».

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Клиф Деври парализован половину своей жизни и все еще любит плавать

Раз в год в свой день рождения Клиф Деври приходит в бассейн, чтобы прыгнуть с трамплина. Для него это целое событие: половину своей жизни Клиф парализован.

Видео о том, как мужчина отмечает свой 44-й день рождения, опубликовали на странице канала Humankind в фейсбуке, и оно мгновенно стало вирусным. За пару дней его посмотрело более 50 млн человек.

Клиф всегда любил плавать, но 20 лет назад врачи нашли опухоль в его голове. После операции вся левая половина его тела ниже шеи осталась парализована. Благодаря напряженной работе он смог частично восстановиться.

Каждый год, с помощью своей семьи, Клиф приходит в бассейн поплавать и прыгнуть с трамплина. В этом его поддерживает семья. Старший сын помогает ему подняться на вышку, жена снимает видео, а пятилетняя дочь активно болеет за отца.