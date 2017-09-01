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Как пережить химиотерапию (видео)

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Можно ли избежать потери волос и ходить в баню, как питаться и отдыхать, нужно ли «чистить» печень. Главное про химиотерапию – от онкологов Михаила Ласкова и Александра Аболмасова.
Как пережить химиотерапию (видео)
Кадр из фильма "Сегодня я блондинка"

Михаил Ласков

Александр Аболмасов

Борьба с онкологическим заболеванием меняет образ жизни человека и его близких. Во время курса химиотерапии перед пациентом встает множество вопросов: можно ли избежать потери волос и ходить в баню, как питаться и отдыхать, нужно ли «чистить» печень? Онкологи Михаил Ласков и Александр Аболмасов из «Клиники амбулаторной онкологии и гематологии» рассказывают, как химиотерапия влияет на внешний вид и деторождение, можно ли компенсировать побочные эффекты, когда нужно обязательно связываться с доктором, а также разбивают самые стойкие мифы об этом методе лечения.

 

Итак,

Химиотерапия – лечение злокачественной опухоли с помощью разных лекарственных препаратов.

Она нужна, чтобы уничтожить рак, уменьшить симптомы болезни или саму опухоль, предотвратить распространение рака (послеоперационная терапия).

В 90% случаев химиотерапия проводится амбулаторно: не нужно ложиться в больницу.

Способы химиотерапии: инфузионный насос для интенсивной терапии и анестезии (инфузомат), таблетки, помпа.

 

Побочные эффекты химиотерапии и что с ними делать

Нужно понимать: химиотерапия всегда вызывает побочные эффекты. Но! Во-первых, точно не будет всех сразу. Во-вторых, многие можно предотвратить.

1. Потеря волос

Что можно делать?

Использовать холодовой шлем (он помогает уменьшить потерю волос)

Носить парик или косынку

Набраться терпения. Нужно понять, что потеря волос – это не навсегда

2. Тошнота и рвота

Что делать?

Пить воду

Питаться маленькими порциями, но часто

Быть осторожнее с запахами и тяжелой пищей

Пить препараты от тошноты

Не стесняться говорить об этом

3. Усталость

Что делать?

– Выполнять посильные физические упражнения. Это действительно помогает

– Соблюдать режим сна

– Пить много воды (1,5–2 литра в день)

– Сбалансированно питаться

– Не стесняться принимать помощь других

4. Диарея

Симптомы:

– Обезвоживание

– Усталость

– Жажда

– Сухость во рту

– Малое количество темной мочи

Что делать?

– Сначала идти к врачу!

– Сбалансированно питаться: часто, но мало есть

– Снизить количество употребляемой клетчатки

5.  Запор

Что делать?

– Пить теплую жидкость

– Больше двигаться!

6. Стоматит

Что делать?

– Пользоваться мягкой зубной щеткой

– Соблюдать гигиену полости рта (полоскать 3–4 раза в день)

– Избегать слишком горячих напитков

7. Изменения кожи (высыпания, зуд, сухость)

Что делать?

– Мыть, увлажнять

– Использовать средства без спирта

– Защищать от солнца (помогают кремы с высокой степенью защиты: SPF 35, а лучше SPF 50+)

8. Изменения восприятия.

Во время химиотерапии могут измениться вкусы, желания. Такое состояние организма чем-то похоже на состояние во время беременности. С этим нужно научиться жить.

9. Часто видны изменения памяти

Что делать?

– Писать памятки, вести календари

 

Фото: Bella Radic

А что происходит с кровью?

Во время химиотерапии может измениться состав крови. Поэтому для проверки во время лечения берутся анализы.

Что важно:

1. Низкий уровень лейкоцитов (нейтропения) означает инфекцию

Симптомы: температура выше 38,5, признаки гриппа: ломота, озноб, жар; одышка, диарея, жжение при мочеиспускании

2. Низкий уровень тромбоцитов (тромбоцитопения)

Симптомы: при порезах не свертывается кровь, синяки на теле, кровотечение из носа или десен, черный цвет стула

3. Низкий уровень эритроцитов (анемия)

Симптомы: усталость, бледность, одышка

 

Срочно сообщить врачу, если

Температура 38 и выше

Очень сильная слабость без причины

Тошнота, рвота, диарея, кровотечения

Острые боли

 

Какой образ жизни вести?

Можно:

1. Ходить в баню (но без фанатизма)

2. Делать массаж (нет проблем)

3. Рыбачить (только не в тайге, где сложно быстро получить качественную помощь)

4. Путешествовать на юг (но не загорать)

5. Менять климат (но помнить про наличие хорошей медицинской помощи)

6. Ездить за рулем (Но! Нельзя, если были или есть судороги, заторможенность под действием сильных опиатов)

7. Играть с детьми, в том числе говорить им о болезни (можно и нужно)

Косметические процедуры – под вопросом. Здесь все индивидуально и требует консультации с врачом.

Нельзя:

1. Общаться с людьми с инфекционными заболеваниями (перед походом на встречу к друзьям лучше узнать, будут ли среди гостей простуженные люди)

2. Голодать (помните принцип «Лучше есть меньше, но чаще»)

3. Пить соду («Сода помогает победить рак» – это очень мощный миф! Оставьте соду для удаления накипи из чайника!)

4. Пользоваться альтернативными методами медицины вместо основного

5. Отказываться от помощи близких (не нужно бояться показать свою слабость)

6. Впадать в уныние (нужно признать, что болезнь и борьба с ней – эта ваша новая реальность и необходимо научиться в ней жить)

 

Как необходимо питаться?

Существует множество мифов о питании при раке: нельзя есть сахар или красное мясо, нужно пить соду, полностью исключить из рациона углеводы, такие как макароны и картофель, и вообще разрешена только гречка.

Конечно, болезнь может существенно повлиять на то, как человек воспринимает пищу, а организм усваивает ее. Во время химиотерапии вкусы могут очень меняться, и любимые ранее блюда становятся неприятными, и наоборот.

Но, как это ни странно, в период лечения специальной диеты нет. Рак и борьба с ним не требуют каких-либо ограничений или включения дополнительных продуктов, как например, диабет или некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта.

Главное – сбалансированное питание!

Важно! Не надо голодать. Есть шанс уморить себя, но не опухоль.

 

А что с беременностью?

Во время химиотерапии у человека происходят репродуктивные и гормональные изменения.

Да, химия влияет на детородную функцию. И иногда она может привести к бесплодию. Поэтому перед началом курса нужно обязательно проговорить этот момент с онкологом.

Важно! Химиотерапию можно проводить и во время беременности. И аборт делать не нужно. Но специально заводить ребенка во время лечения не стоит. Лучше отложить этот счастливый момент до выздоровления.

А с печенью?

Считается, что во время химиотерапии печень попадает под удар – ей приходится выводить серьезные лекарства из организма. Поэтому для «спасения» печени рынок предлагает разные и почти всегда очень дорогостоящие препараты. Что делать с печенью в период химиотерапии? Лучший совет – ничего не делать. Это самый выносливый орган, который справится в непростое для вас время.

 

Как общаться с врачами?

Важно знать, что пациент имеет право консультироваться не только с лечащим онкологом, но и узнавать мнения других врачей. Не стоит бояться, что онколог может обидеться – такое поведение совершенно безосновательно. Если разные врачи дали пациенту две или три разные точки зрения, то можно проверить информацию самостоятельно в надежных источниках, а также попросить онкологов обосновать, почему принято именно такое решение и как оно поможет в лечении.

 

Где искать информацию?

Самые последние исследования лучше искать в англоязычных источниках, таких как:

1.  www.macmillan.org.uk

2. chemocare.com

3. www.nccn.org/patients

 

А что делать пожилым людям?

Важно знать: пожилой возраст – не повод для отказа в химиотерапии. Здесь нужно смотреть на сопутствующие заболевания.

И главное: дать универсальную рекомендацию невозможно. Рак – болезнь индивидуальная, и ход ее лечения зависит от множества факторов. Важно всегда находиться в диалоге со своим онкологом, не бояться спрашивать, говорить о своих проблемах не только врачу, но и быть открытым в разговоре с ближними и принимать помощь других. Так легче бороться с болезнью.

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