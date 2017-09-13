Как пережить родительское собрание

Как не дать испортить себе настроение на родительском собрании и уйти оттуда в полном спокойствии.

Есть ли действительно что-то новое, чего вы не знаете, что вам могут сообщить на собрании?

Все мы помним, как наши родители, уходя на школьное собрание, говорили серьезно или полушутя: «Ну, послушаю там про тебя, надеюсь, не расстроюсь». Для них два собрания в год были возможностью официально встретиться с учителем и услышать про своего школьника – и это событие казалось кому-то важным.

В условиях одной глобальной социальной сети, ежедневной связи, моментального обмена любыми сообщениями – для каких сверхважных вопросов необходимо очно собирать 30 родителей 4 раза в год, а то и чаще?

Собрание сегодня приобрело оттенок тусовки по интересам для тех, кому мало мессенджера, почты и ежедневных встреч у школы. А кому-то оно помогает ощутить себя «в статусе» родителя школьника, до которого нужно «донести информацию» и который, в свою очередь, должен ее «принять к сведению».

Конечно, важно посмотреть в глаза учителю своего ребенка, поддержать контакт, поговорить по-человечески, пожаловаться, убедить – все это надо иногда делать, но именно формат собрания как раз и не подходит для такого задушевного разговора – ведь для него просто не будет времени. Как и вообще времени, чтобы обсудить что-то серьезно.

Запишите это. Может быть, вы как раз из тех позитивных, увлеченных образованием мам, которым интересно абсолютно все. А может, вас как отца семейства интересует только один практический вопрос – сколько надо сдать денег.

Важно помнить о своем интересе, когда 5 активных мам из родительского комитета начнут делать краткий, минут на 40, отчет о расходах, а учитель зачитает список олимпиад, в которых просто необходимо принять участие для повышения рейтинга школы.

Если вашему юному хоккеисту даром не сдался конкурс рисунка – не позволяйте вовлечь себя в обдумывание и обсуждение этих проблем. И не забудьте обозначить интересующие вас вопросы, это удастся гораздо быстрее, если они будут записаны.

Вероятно, вы уже имеете неплохое представление о своих родительских обязанностях, если как-то умудрились вырастить и воспитать ребенка-школьника. Тем не менее, школа часто считает нужным дополнить наше понимание. Намеков на родительский долг будет много. Родители должны контролировать, приучать к самостоятельности, помогать, проверять, заниматься, расширять кругозор и вовремя принимать меры.

Многие с этим, в общем, согласны и не отказываются – вариантов других просто нет. Но иногда вспоминайте, что учить все же должны в школе – для того вы и отдали туда своего ребенка. А напоминания об обязанностях – это способ переложить на родителей ответственность за свою работу.

Мысль не новая, но почему-то еще не всем учителям и родителям очевидно, что общее собрание – не место для перехода на личности. Даже из самых лучших побуждений – помочь ребенку.

Любые попытки со стороны учителя или других родителей публично обсудить поведение, успеваемость, сравнить, пожаловаться на вашего или чужого ребенка следует жестко пресекать и не участвовать в этом. Если ситуация критическая – обсудить ее наедине, если у учителя есть традиция «разбирать» каждого ученика – надо это прекратить общим родительским протестом.

Учителю можно напомнить про нарушение этики, в крайнем случае – просто уходить с такого собрания.

Типичная попытка продавить что-то невыгодное, неудобное, сомнительное или непопулярное – когда сообщают, что решение нужно принимать срочно, здесь и сейчас. Покупка со скидкой кварцевателя воздуха, добровольно-обязательные платные кружки, срочное согласие на работу с логопедом, запись на участие в очень важном конкурсе – и все это можно решить только сегодня.

Не торопитесь. Крайне мало есть вещей, которые не могут подождать хотя бы до завтрашнего утра. Иначе почему о них не сообщили вам заранее?

Взвесьте полученную информацию – какое отношение все это имеет к вашему ребенку и вам? Это поможет ему лучше учиться, оздоровит, облегчит жизнь, доставит удовольствие? Если нет – вам это не нужно! Не соглашайтесь просто потому, что «все уже сдали деньги и только вас ждут».

Мы можем внешне сохранять спокойствие, но внутри-то все клокочет: как же, пишет плохо, ведет себя ужасно, да еще и учитель сказал, что класс – слабенький, а через три года – уже сдавать экзамен! А потом, в 8-м классе, может, вообще в сильную школу захотим перейти, а кто ж его такого возьмет?!

Что-то имеет отношение к нашему ребенку, что-то учитель перекладывает на родителей, а какие-то проблемы мы придумали, и их просто пока еще нет! Конкретные трудности ребенка еще могут волновать, но слабый класс – это проблема исключительно педагога, не ваша! Не втягивайтесь эмоционально в решение проблем, которые вас не касаются.

Не сидите до упора. Если собрание исчерпало себя – уходите, не стесняйтесь, у любого родителя в 9 вечера есть причины спешить домой!

Нет никакого смысла занимать очередь к классному руководителю, чтобы поговорить о ребенке (если только собрание – не ваш единственный шанс войти в школу) – ждать придется долго, обсудить проблему за пару минут невозможно, будут напирать другие жаждущие общения, а если даже 10 мам поговорят с учителем хотя бы по 10 минут, все затянется до ночи.

Для решения проблем гораздо эффективнее будет личная встреча в любой другой день, а если это организационный вопрос – напишите электронное письмо.

Даже если вы в целом готовы иногда заниматься общественной работой и у вас есть время, не показывайте этого, тем более не осуждайте «несознательных».

Часто такие родители оказываются единственными, кто отозвался, и они – первые кандидаты на выгорание, потому что от избытка времени и гиперответственности занимаются сразу всем.

Очень активные мамы не только не восхищают, но и раздражают. В лучшем случае к вашему вкладу отнесутся равнодушно – вы же сами показали, что у вас куча времени и вам это нравится. Поверьте, никто не узнает и не оценит, сколько сил вы потратили на поиск оригинальных подарков учителям и дешевых учебников.

Соглашайтесь только на посильную помощь в приятных вам делах!

Если нет времени, сил и желания – можно просто не ходить на собрание. Попросите подруг по школьному чату рассказать о самом важном.

Прогрессивные педагоги идут еще дальше и делают простенькую презентацию. По их мнению, дети должны уметь это уже в начальной школе – что же мешает учителю выслать родителям хотя бы обычный вордовский файлик с основной информацией – что было?

Предложите и вашему такой простой и приятный вариант. И пусть ничто не отнимет у вас спокойствия и позитива в новом учебном году!