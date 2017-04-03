Как пережить трагедию: 5 советов психолога

Сегодня в Петербургском метрополитене произошли два взрыва – на станции «Технологический институт» и «Сенная площадь», есть жертвы и пострадавшие.

Совет о том, как помочь человеку пережить трагедию читателям Правмира дала Елена Громова, психолог Православного Кризисного Центра, член Сообщества Христианских Психологов:

1) Уметь слушать.

Это может сделать любой человек без психологического образования. Человеку в такой ситуации важно выговориться, и ему нужно, чтобы его кто-то послушал.

2) Не обесценивать.

Не говорить “все пройдет”, “ничего страшного”.

3) Поддерживать

Говорить “это очень тяжело, расскажи об этом”.

4) Не торопиться

Часто мы не умеем слушать людей и стараемся поскорее их утешить, но человеку надо дать выговорить его боль, выплакаться. Надо дать человеку понять, что он имеет право на это чувство, что сейчас ему нелегко и пройдет достаточно времени, прежде чем ему станет легче.

5) Преодолевать страх

Нельзя полностью избегать метро и избегать места, где произошла авария. Верующий человек понимает, что мы все ходим под Богом, не можем предугадать, что может произойти. У верующего человека должно быть осознание того, что он умрет, что люди уходят тогда, когда их забирает Господь и приходит их время.

Надо идти туда, где страшно. Необязательно одному, просить пойти с собой родственника, знакомого. Нельзя бояться встретиться со своим страхом. Надо смотреть страху в лицо здесь и сейчас.